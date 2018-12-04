Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на международной конференции «Средиземноморье: римский диалог», Москва, 4 декабря 2020 года

Уважаемые коллеги,

Благодарю за приглашение принять участие в конференции «Средиземноморье: римский диалог». К сожалению, в этот раз не могу быть в Риме, проводим дискуссию в формате онлайн, но важно, что мы её продолжаем.

К сожалению, богатейший объединительный потенциал Средиземноморья сегодня, по сути, не используется. Юг региона по-прежнему страдает от многочисленных проблем: террористическая угроза, разгул организованной преступности, тяжелая гуманитарная ситуация, многочисленные нарушения прав человека, национальных меньшинств, что привело к массовому исходу беженцев и мигрантов. Глубокое беспокойство вызывает положение проживающих на Ближнем Востоке христиан, подвергающихся преследованиям и гонениям. Это высокая, неприемлемая цена за безответственные геополитические игры Вашингтона и его европейских союзников, решивших испытать на народах Ближнего Востока и Севера Африки однополярную модель мироустройства, навязать рецепты развития, игнорирующие ценности этих стран и народов. Это была попытка внедрить на Ближнем Востоке и Севере Африки те самые правила, на которых, по утверждению Запада, должен основываться миропорядок. Они полностью игнорируют универсальные международно-правовые структуры.

Ситуация усугубляется пандемией коронавируса, приведшей к усилению социально-экономической нестабильности, наиболее болезненно ударившей по незащищенным слоям населения.

Большинство проблем имеют трансграничный характер. Вызовы, с которыми сталкивается регион, проецируются на другие районы мира. Особое беспокойство вызывает проблема иностранных террористов-боевиков. Они участвуют в боевых действиях в регионе, затем возвращаются в страны своего происхождения и развивают там активную диверсионную, пропагандистскую и вербовочную деятельность.

Мы неоднократно заявляли, что принести мир, стабильность на Ближний Восток и Север Африки, создать условия для развития его народов в интересах их благополучия можно лишь на основе международного права. Это предполагает отказ от вмешательства извне, уважение принципов Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности, опору на инклюзивный национальный диалог в каждой стране, где наблюдается междоусобица.

Россия придерживается именно этой линии во всех ситуациях в регионе, в том числе и в Сирии. На большей части территории САР удалось добиться устойчивого прекращения боевых действий. Благодаря в решающей степени российскому содействию правительство Сирии «сломало хребет» терроризму. Наряду с ликвидацией остатков террористических группировок на первый план выходят задачи обеспечения достойных условий жизни для миллионов сирийских граждан, переживших эту разрушительную войну. Это требует участия всего мирового сообщества.

С сожалением вынуждены констатировать, что в ответ на конструктивные подвижки в политическом урегулировании, Дамаск получает незаконное вооруженное присутствие США на своей территории, открыто использующееся для поощрения сепаратизма и препятствующее восстановлению единства страны. Дамаск получает «Акт Цезаря», новые американские и европейские санкции, голословные, ничем не подкрепленные обвинения в применении химического оружия и военных преступлениях. Запад демонстрирует двойные стандарты, отказывает Сирии в помощи, даже когда речь идет о гуманитарных проблемах. В условиях пандемии Запад продолжает линию на экономическое удушение САР.

Остро стоит тема миллионов сирийских беженцев, которые нашли приют на территории соседних стран, а также в ряде других государств, в том числе в Средиземноморье. Россия активно поддержала проведение Международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев, прошедшей в Дамаске 11-12 ноября с.г. К сожалению, под жестким нажимом США многие страны, как европейские (включая членов ЕС), так и региональные, отказались направить свои делегации на это мероприятие. Более того, США заставили ООН – эту универсальную структуру – ограничить свое участие в Конференции по беженцам в Дамаске лишь статусом наблюдателя. Не думаю, что это делает честь Организации Объединенных Наций.

Беспокоит ситуация и в другой стране регионе – Ливии. Её государственность была разрушена бомбардировками НАТО

в 2011 г. Сейчас все вынуждены преодолевать последствия этой абсолютно нелегитимной агрессии. Приветствовали в качестве позитивного шага на пути к налаживанию всеобъемлющего национального диалога подписание 23 октября с.г. в Женеве на заседании Совместного военного комитета в формате «5 плюс 5» соглашения о прекращении боевых действий. Движение на политическом треке пробуксовывает. Недавние встречи не привели к прогрессу, на который все рассчитывали. Главную задачу на данном этапе видим в оказании мировым сообществом содействия ливийцам в преодолении недоверия и нахождении компромиссных решений без попыток навязывать готовые рецепты извне или выделять одну из ливийских сторон в качестве приоритетной. Обеспокоены нерешенностью вопроса о назначении нового Специального посланника Генерального секретаря ООН по Ливии. Американские коллеги задерживают это решение многие месяцы, игнорируя позицию Африканского союза и пытаясь диктовать свои условия, отказываются искать устраивающий всех компромисс.

На общей обстановке в Ливии может благоприятно сказаться возобновление деятельности ливийской нефтяной отрасли. Договоренности на сей счет были достигнуты командованием Ливийской национальной армии и представителями Администрации в Триполи. Главное, чтобы доходы от экспорта углеводородов справедливо и прозрачно распределялись в интересах всего населения Ливии и эффективно использовались для восстановления разрушенной экономики.

Серьезные опасения вызывает положение в зоне Персидского залива. Недавно Президент России В.В.Путин предложил провести в онлайн-формате встречу глав государств – постоянных членов СБ ООН, а также ФРГ и Ирана. Предложение предполагало согласование шагов, которые позволили бы избежать дальнейшей эскалации, продвинуться к согласованию параметров совместной работы по содействию формированию в Персидском заливе системы коллективной безопасности. Много лет назад Россия выдвинула эту концепцию. Обновили её летом прошлого года, предложили мировому сообществу и представили в СБ ООН, организовав соответствующие дебаты на уровне министров иностранных дел в октябре с.г.

Говоря о регионе Ближнего Востока и Севера Африки, важно добиваться урегулирования всех упомянутых и других конфликтов (не забудем про Йемен). Невозможно полностью стабилизировать этот непростой регион, пока остается незалеченной такая застарелая рана, как арабо-израильский конфликт. Внимательно наблюдаем за процессом нормализации отношений между Израилем и некоторыми арабскими странами. Считаем, что любое продвижение к взаимодействию является позитивным. Но исходим из того, что такое сближение не должно использоваться для того, чтобы подменять урегулирование палестинской проблемы на имеющейся международно-правовой основе. Необходимо консолидировать международные усилия для скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров. Важно, чтобы Израиль избегал односторонних действий. Имею в виду резко активизировавшуюся поселенческую активность и незаконную практику разрушения палестинских жилищ на Западном берегу реки Иордан.

Не могу не упомянуть и о ситуации в Восточном Средиземноморье. Считаем недопустимыми любые действия, чреватые дальнейшим усилением конфликтного потенциала. Для эффективного разрешения споров есть универсальная площадка – Организация Объединенных Наций. Механизм разграничения исключительных экономических зон и континентальных шельфов предусмотрен положениями Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Им необходимо пользоваться.

Мы не против реализации, в том числе в этом регионе, энергетических проектов, призванных диверсифицировать поставки газа в Европу. При этом отвергаем политизацию сотрудничества в этой сфере. Выбор должны делать сами страны-потребители, исходя из логики свободной конкуренции, экономической целесообразности и выгоды, а не под гнетом ультиматумов и угроз, звучащих из-за океана.

Уважаемые дамы и господа,

Думаю, что в наших общих интересах сделать всё необходимое для того, чтобы Средиземноморье было не местом конфронтации, а связующим мостом между Севером и Югом, чтобы живущие здесь народы пользовались благами мира и процветания. Достичь этого сложно, но возможно, если мы будем объединяться. Россия готова и далее всецело содействовать достижению таких результатов.