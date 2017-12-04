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4.12.2017:36

О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Ливии М.Сиялой

2133-04-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 декабря состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммадом Сиялой.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее, а также некоторые конкретные вопросы дальнейшего развития российско-ливийских связей.

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