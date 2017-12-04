О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Ливии М.Сиялой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммадом Сиялой.

В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии и вокруг нее, а также некоторые конкретные вопросы дальнейшего развития российско-ливийских связей.