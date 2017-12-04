О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с общественно-политическим деятелем Ливии М.Кихией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял ливийского общественно-политического деятеля Муина Кихию.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на проблематику комплексного урегулирования ливийского кризиса в соответствии с решениями Берлинской международной конференции и положениями резолюции 2510 СБ ООН.