О голосовании «по каннабисным поправкам» в Комиссии ООН по наркотическим средствам

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В рамках состоявшейся в Вене в период со 2 по 4 декабря возобновленной сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам по итогам голосования отвергнуты пять из шести экспертных рекомендаций ВОЗ по изменению статуса каннабиса в антинаркотических конвенциях ООН. Лишь одна из рекомендаций, направленная на изъятие каннабиса и его смолы из конвенционного контрольного списка № 4, прошла с минимальным преимуществом в два голоса.

Такой исход подтверждает неприемлемость для большинства членов Комиссии попыток ревизии ныне действующего межгосударственного режима наркоконтроля. Данный подход отражен в специальном заявлении 29 делегаций, которое было согласовано и одобрено по инициативе российской стороны.

Намерены и впредь в соответствии с утвержденной Президентом России Антинаркотической стратегией Российской Федерации до 2030 года четко и последовательно отстаивать незыблемость международно-правовых норм, направленных на защиту мирового сообщества от глобального нарковызова.