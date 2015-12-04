О торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 декабря в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН в соответствии со своей резолюцией 75/5 «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны» провела специальное торжественное заседание в память обо всех жертвах войны. Проведение данного мероприятия стало возможно благодаря инициативе Российской Федерации совместно с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Китаем продолжить уже сложившуюся традицию – раз в пять лет торжественно отмечать в ООН годовщину окончания Второй мировой войны. Данное начинание нашло отклик во всех уголках мира – соавторами идеи проведения подобной встречи стали в общей сложности 43 государства.

Специальное торжественное заседание 75-й сессии ГА ООН было призвано стать хорошим поводом для объединения усилий всех неравнодушных стран в целях предотвращения фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Именно этот тезис прошел «красной линией» через большинство прозвучавших в зале выступлений.

В заявлениях от четырех региональных групп – Африканских государств, Азиатско-тихоокеанских, государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Западноевропейских и других государств – говорилось о вкладе каждой из частей света в достижение общей Победы, подчеркивалось значение окончания Второй мировой войны для учреждения ООН, а также указывалось на безальтернативность международного сотрудничества и многосторонности в современном мире. При этом обратило на себя внимание отсутствие совместного выступления от Группы восточноевропейских государств.

Помимо выступления Постоянного представителя России при ООН В.А.Небензи от имени группы первоначальных десяти соавторов и зачитанного представителем Таджикистана заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, в национальном качестве выступили Сербия, Индия, Сирия, Азербайджан, Узбекистан, Армения, ЮАР, Белоруссия, Израиль и Пакистан.

Все ораторы отмечали важность помнить уроки той ужасной войны и свято чтить память погибших. Осуждались преднамеренные попытки стереть историческую память народов путем переписывания истории и разрушения памятников в честь тех, кто воевал на стороне антигитлеровской коалиции. Победа над нацизмом была названа судьбоносным поворотом в истории человечества, поскольку послужила отправной точкой для создания Организации Объединенных Наций, выстраивания современной системы международных отношений и процесса деколонизации, благодаря которой членами ООН в настоящее время являются 193 независимых государства.

На этом фоне крайнее сожаление вызывала позиция Европейского союза, вновь попытавшегося уравнять в ответственности за развязывание Второй мировой войны нацистскую Германию и СССР. Её представитель заявил, что Победа над нацизмом якобы не принесла свободу европейским странам, а стала началом новой оккупации, болезненного разделения континента на две части и преступлений против человечности.

Не иначе как кощунственной и оскорбительной стала речь постпреда Украины при ООН, договорившегося до того, что украинцы были среди первых жертв той войны, когда немецкие войска с Запада, а советские с Востока маршировали по территории нынешней Западной Украины. При этом советские войска якобы убили тысячи украинцев после оккупации, а еще больше при отступлении с территории Украины в 1941 г.

Как продемонстрировало состоявшееся торжественное заседание Генассамблеи ООН, восприятие завоеванной в 1945 г. Победы как общей ценности для всего человечества имеет важное значение для сплочения международного сообщества в целях противостояния современным вызовам и угрозам при центральной роли ООН, на основе равноправия и взаимного уважения.