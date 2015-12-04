О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства Европы и иностранных дел Франции Ф.Эррерой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провёл встречу с Генеральным директором по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства Европы и иностранных дел Франции Ф.Эррерой.

Были рассмотрены актуальные вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности, в частности, перспективы Договоров о СНВ и по открытому небу. Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы. Продолжено обсуждение подходов к обеспечению международной и европейской безопасности в условиях прекращения действия Договора о РСМД.