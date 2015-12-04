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4.12.2015:21

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова А.В.Чокоем

2128-04-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 декабря по инициативе молдавской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова А.В.Чокоем.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы развития российско-молдавских отношений, сотрудничества в СНГ и взаимодействия Молдавии с Евразийским экономическим союзом в качестве наблюдателя. Было выражено общее мнение о необходимости сохранения дружественного и конструктивного характера двустороннего взаимодействия, поддержания интенсивных контактов на различных уровнях в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года.

Состоялся обмен оценками текущей ситуации в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, а также вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

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