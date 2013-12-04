О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан Ш.Ш.Нурышевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Первым заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан Ш.Ш.Нурышевым.

Обсуждены текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества двух стран на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в том числе в контексте подготовки запланированного на 11 декабря в формате видеоконференции заседания Комитета старших должностных лиц СВМДА.