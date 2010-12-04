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4.12.2010:32

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с директором Департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони

2126-04-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

4 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Ф.Мондолони.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на пространстве СНГ, в том числе по текущей обстановке на Украине, в Белоруссии и Нагорном Карабахе.

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