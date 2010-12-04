О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с директором Департамента континентальной Европы МИД Франции Фредериком Мондолони

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

4 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял директора Департамента континентальной Европы МИД Франции Ф.Мондолони.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ситуации на пространстве СНГ, в том числе по текущей обстановке на Украине, в Белоруссии и Нагорном Карабахе.