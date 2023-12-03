Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с уголовными обвинениями в адрес русскоязычных журналистов в Латвии

Расцениваем агрессивные действия Службы государственной безопасности Латвии, предпринятые 3 декабря в отношении сотрудников бюро «Спутник» в Риге и русскоязычных журналистов, как вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Напомним, что в отношении журналистов проведены задержания, допросы и обыски, предъявлены уголовные обвинения.

Ссылка на нарушение коллективом «Спутник Латвия» режима «санкций» Европейского союза категорически неприемлема. Данные рестрикции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Д.К.Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Одновременно была учинена расправа над русскоязычными журналистами информагентства «Балтньюз» и рядом общественных деятелей Латвии.

Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений.

Вопрос будет поднят на площадке СМИД ОБСЕ.

Надеемся также, что новый Представитель ОБСЕ по свободе СМИ не оставит происходящее без внимания и в ходе своей дальнейшей работы укажет Латвии на неприемлемость подобных нападок на СМИ, а также на необходимость выполнения международных обязательств в области обеспечения свободы слова.

Рассчитываем на адекватную оценку и со стороны ЕС.