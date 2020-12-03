Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 3 декабря 2020 года

О текущей ситуации с коронавирусом

Ситуация в мире с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться тяжелой. Несмотря на относительное улучшение эпидемической обстановки за последнюю неделю благодаря предпринятым странами карантинным ограничениям, полностью купировать распространение вируса по планете не удается.

По состоянию на 3 декабря с.г., число инфицированных в мире превысило 64 млн человек, количество летальных исходов с начала года составляет порядка 1,5 млн. Нет однозначных оценок ближайшего развития санитарной ситуации. Анонсируются предновогодние послабления введенных ранее противоэпидемических мер, но при этом в Европе и других частях планеты звучат призывы к гражданам о необходимости строгого следования требованиям санитарной безопасности.

В конце прошлой недели на очередном брифинге Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Т.А.Гебрейесус, отметив неравномерное, разноскоростное распространение вируса по планете, призвал к наращиванию международных усилий по выработке унифицированных подходов к проведению научных исследований в сфере противодействия и терапии COVID-19. Важным событием начинающегося месяца станет проведение 3-4 декабря с.г. в Нью-Йорке специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

В связи с сохранением неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки в мире (а такая информация поступает из целого ряда стран, включая наиболее посещаемые россиянами туристические направления) вновь настоятельно просим наших граждан не подвергать ни себя, ни своих близких неоправданному риску. Все рекомендации МИД России, озвученные в ходе предыдущих брифингов и размещенные на официальных ресурсах Министерства и в соцсетях, по-прежнему сохраняют свою актуальность.

О разработках российских вакцин

2 декабря с.г., «на полях» 31-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась виртуальная презентация вакцины Спутник V, которая вызвала большой интерес у международных партнеров.

Подчеркну, что три российские вакцины против коронавируса, вызывающего COVID-19, находятся на стадии клинических испытаний. Первая вакцина – уже упомянутая Спутник V. Второй дошедший до стадии клинических испытаний препарат – «ЭпиВакКорона» разработки Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Кольцово). Еще одним перспективным вариантом является вакцина, над которой работает Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова (Москва).

Вместе с тем продолжается активная работа Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и института им.Н.Ф.Гамалеи не только над расширением производства вакцины Спутник V для массовой вакцинации в России, но и над осуществлением технологического перехода к запуску производства российского препарата на зарубежных площадках и его поставок на международные рынки.

К настоящему времени РФПИ получены заявки на приобретение более 1,2 млрд доз Спутник V из более чем 50 стран. Заключены соглашения о производстве с ведущими иностранными фармацевтическими компаниями, позволяющие обеспечить выпуск более 500 млн доз Спутник V начиная со следующего года. Ведутся переговоры с новыми партнерами об увеличении объема производства вакцины.

На прошлой неделе (24 ноября с.г.) были опубликованы результаты второго промежуточного анализа данных клинического исследования, которые продемонстрировали эффективность вакцины Спутник V в 91,4% на 28-й день после первой инъекции. Эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Эта техническая информация доступна ресурсах РФПИ.

Растет интерес к Спутник V, в том числе со стороны государств Европейского союза. Наряду с поставками образцов препарата в Венгрию российские представители ведут переговоры с рядом других европейских партнеров. 27 ноября с.г. РФПИ посетила делегация Научного комитета по вакцинам Правительства Франции для обсуждения взаимодействия по вопросам производства Спутник V и массовой вакцинации.

Об итогах работы делегации российских врачей на палестинских территориях

16-30 ноября с.г. в Палестине находилась делегация российских врачей – сотрудников Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П.Павлова. По просьбе палестинской стороны они были направлены для оказания содействия местным специалистам, занимающимся лечением больных COVID-19.

Наши медики работали в 10 больницах Вифлеема, Нааблуса, Рамаллы и Хеврона, проводили практические занятия, делились опытом с медработниками инфекционных и реанимационных отделений.

Деятельность российских специалистов высоко оценена палестинским руководством и медицинским сообществом. Премьер-министр М.Штейя выразил России глубокую признательность за своевременную гуманитарную поддержку в самый сложный период, когда палестинская система здравоохранения с большим трудом справляется с эпидемией коронавирусной инфекции.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Министр иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазян 7 декабря с.г. будет находиться в Москве с рабочим визитом.

В ходе переговоров в МИД России главы внешнеполитических ведомств обсудят международную и региональную проблематику, весь комплекс двусторонних связей. Особое внимание будет уделено реализации Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г. с акцентом на оказание гуманитарного содействия, восстановление инфраструктуры, разблокирование транспортных коридоров в регионе, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября с.г.

Министры рассмотрят широкий спектр тем нашего взаимодействия в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных организациях.

Двусторонние отношения, которые носят союзнический характер, отличаются интенсивным политическим диалогом на высшем и высоком уровнях, эффективными межпарламентскими контактами, конструктивными обменами по линии министерств и ведомств.

Рассчитываем, что предстоящие переговоры в Москве будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянского союзнического взаимодействия, укреплению безопасности и стабильности в Закавказье.

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с делегацией партии «Альтернатива для Германии»

8 декабря с.г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет делегацию партии «Альтернатива для Германии» во главе с сопредседателем ее фракции в Бундестаге А.Гауландом, которая прибывает в Москву по приглашению Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в XXXV заседании Совета глав субъектов при МИД России

9 декабря с.г. под председательством Министра иностранных дел России С.В.Лаврова состоится XXXV заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России (СГС) в формате видео-конференции. В нем примут участие входящие в состав Совета главы регионов, руководящие сотрудники Администрации Президента Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти. На заседании планируется рассмотреть перспективы развития и повышения эффективности молодежного измерения международного межрегионального сотрудничества, в том числе с учетом фактора пандемии и перехода на цифровые каналы коммуникации.

Актуальность темы связана с растущей ролью молодых людей в обществе и мировой политике, которая обуславливает более активное вовлечение российской молодежи в решение внешнеполитических задач Российской Федерации, в том числе в межрегиональных форматах.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в XXVIII Ассамблее Совета по внешней оборонной политике

3, 10, 16 и 24 декабря с.г. состоится ежегодная Ассамблея Совета по внешней оборонной политике (СВОП), организованная в этом году в виде серии видеоконференций. Это старейшая российская неправительственная организация, интеллектуальный клуб, объединяющий специалистов в области международных отношений и внешней политики. Тема дискуссии – «Пандемии вопреки: Россия-2020 – что дальше?».

По традиции 10 декабря с.г. в работе Ассамблеи примет участие Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров. В своем выступлении он изложит основные задачи, стоящие перед российской дипломатической службой в текущих условиях, ответит на вопросы членов Совета.

В Министерстве иностранных дел России придают большое значение совместной работе с Советом по внешней оборонной политике, принимающим деятельное участие в интеллектуальной подпитке наших внешнеполитических усилий.

О текущей ситуации в Нагорном Карабахе

На минувшей неделе были продолжены усилия по нормализации ситуации в Нагорном Карабахе. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Состоялись телефонные разговоры Председателя Правительства России М.В.Мишустина с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном (30 ноября с.г.), Министра иностранных дел С.В.Лаврова с армянским коллегой А.Г.Айвазяном (28 ноября с.г.). В ходе контактов обсуждены модальности работы российских миротворцев, дальнейшие шаги по оказанию гуманитарной помощи населению, мероприятия по сохранению религиозных и культурных объектов.

Ситуация в Нагорном Карабахе комментировалась Президентом В.В.Путиным в ходе онлайн-сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на пресс-конференции С.В.Лаврова по итогам дистанционной встречи глав МИД ОДКБ. Вы можете ознакомиться с этой информацией на сайтах Кремля и МИД России.

Российские миротворцы продолжали круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня, создавали условия для возвращения беженцев, обеспечивали безопасность движения гражданского автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров, ремонтных бригад, выполняющих задачи по восстановлению объектов инфраструктуры, вели разминирование.

Хотела обратить внимание на то, что тема поиска пропавших военнослужащих и тел погибших является очень чувствительной в армянском и азербайджанском обществах, она находится на контроле руководства российской миротворческой миссии. Наши миротворцы проводят поиски с использованием современных технических средств.

Решались основные гуманитарные задачи в Нагорном Карабахе. Находимся в плотном контакте с соответствующими армянскими и азербайджанскими структурами по этому поводу.

Центр реагирования наращивал активное содействие беженцам, возвращающимся в места прежнего проживания. Число вернувшихся с 14 ноября приближается к 30 тысячам человек, ежедневно переселяются 1-2 тысячи человек. Начались мероприятия по доставке гуманитарных грузов.

Работаем с заинтересованными международными структурами. В регионе действует Международный комитет Красного Креста. Готовится к отправке комплексная оценочная миссия по линии ООН.

Об актах вандализма в отношении кладбищ и религиозных объектов в зоне нагорно-карабахского конфликта

Представляется, что дать ответы на все вопросы о сохранности и состоянии христианских и мусульманских святынь в регионе смогут эксперты ЮНЕСКО.

В этой связи поддерживаем намерение Генерального директора ЮНЕСКО О.Азуле направить в регион конфликта соответствующую миссию, которое она подтвердила в телефонном разговоре с С.В.Лавровым 20 ноября с.г.

Рассчитываем, что миссия, подготовленная в сотрудничестве с армянской и азербайджанской сторонами при участии авторитетных международных НПО-партнеров ЮНЕСКО в области охраны и защиты памятников, в ближайшее время сможет прибыть на место и дать объективную оценку ситуации.

О развитии ситуации в Сирии и вокруг нее

30 ноября с.г. в Женеве началась четвертая сессия Редакционной комиссии сирийского Конституционного комитета. В соответствии с достигнутыми ранее между представителями сирийских властей и оппозиционными силами договоренностями идет обсуждение тематики «национальных принципов и основ».

С партнерами по «Астанинскому формату» прилагаем последовательные усилия по настраиванию сирийских сторон на конструктивный диалог в интересах сближения позиций и выработки общего видения будущего устройства Сирии. Продолжение работы Конституционного комитета подтверждает эффективность наших комплексных усилий по содействию урегулированию сирийского кризиса.

Надеемся, что сирийцам удастся продвинуться вперед в обсуждении конституционного досье. Исходим из того, что это отвечает задаче достижения окончательной и долгосрочной стабилизации в Сирии в полном соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Продолжается выполнение российско-турецких договоренностей о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. Турецкие военные сворачивают свое присутствие на перешедших под контроль сирийских правительственных сил территориях. 26 ноября с.г. была завершена эвакуация четвертого контрольно-наблюдательного поста, развернутого к востоку от города Саракиб.

На большей части территории Сирии поддерживается режим прекращения боевых действий. Вместе с тем в зоне Идлиба по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. 26 ноября с.г. в ответ на очередные провокации со стороны действующих там террористов ВКС России нанесли удары по их опорным пунктам.

На востоке страны участились вылазки игиловцев. 25 ноября с.г. в провинции Хомс и 28 ноября с.г. на стыке провинций Ракка, Хомс и Хама сирийские правительственные войска вступали в боестолкновения с бандами террористов.

О торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны

1 декабря с.г. в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН в соответствии со своей резолюцией 75/5 «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны» провела специальное торжественное заседание в память обо всех жертвах войны. Проведение данного мероприятия стало возможно благодаря инициативе Российской Федерации совместно с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Китаем продолжить уже сложившуюся традицию – раз в пять лет торжественно отмечать в ООН годовщину окончания Второй мировой войны. Данное начинание нашло отклик во всех уголках мира – соавторами идеи проведения подобной встречи стали в общей сложности 43 государства.

Специальное торжественное заседание 75-й сессии ГА ООН было призвано стать хорошим поводом для объединения усилий всех неравнодушных стран в целях предотвращения фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны. Именно этот тезис прошел «красной линией» через большинство прозвучавших в зале выступлений.

В заявлениях от четырех региональных групп – Африканских государств, Азиатско-тихоокеанских, государств Латинской Америки и Карибского бассейна и Западноевропейских и других государств – говорилось о вкладе каждой из частей света в достижение общей Победы, подчеркивалось значение окончания Второй мировой войны для учреждения ООН, а также указывалось на безальтернативность международного сотрудничества и многосторонности в современном мире. При этом обратило на себя внимание отсутствие совместного выступления от Группы восточноевропейских государств.

Помимо выступления Постоянного представителя России при ООН В.А.Небензи от имени группы первоначальных десяти соавторов и зачитанного представителем Таджикистана заявления министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, в национальном качестве выступили Сербия, Индия, Сирия, Азербайджан, Узбекистан, Армения, ЮАР, Белоруссия, Израиль и Пакистан.

Все ораторы отмечали важность помнить уроки той ужасной войны и свято чтить память погибших. Осуждались преднамеренные попытки стереть историческую память народов путем переписывания истории и разрушения памятников в честь тех, кто воевал на стороне антигитлеровской коалиции. Победа над нацизмом была названа судьбоносным поворотом в истории человечества, поскольку послужила отправной точкой для создания Организации Объединенных Наций, выстраивания современной системы международных отношений и процесса деколонизации, благодаря которой членами ООН в настоящее время являются 193 независимых государства.

На этом фоне крайнее сожаление вызывала позиция Европейского союза, вновь попытавшегося уравнять в ответственности за развязывание Второй мировой войны нацистскую Германию и СССР. Её представитель заявил, что Победа над нацизмом якобы не принесла свободу европейским странам, а стала началом новой оккупации, болезненного разделения континента на две части и преступлений против человечности.

Не иначе как кощунственной и оскорбительной стала речь постпреда Украины при ООН, договорившегося до того, что украинцы были среди первых жертв той войны, когда немецкие войска с Запада, а советские с Востока маршировали по территории нынешней Западной Украины. При этом советские войска якобы убили тысячи украинцев после оккупации, а еще больше при отступлении с территории Украины в 1941 г. Впечатление, что представитель Киева перепутал мероприятия.

Как продемонстрировало состоявшееся торжественное заседание Генассамблеи ООН, восприятие завоеванной в 1945 г. Победы как общей ценности для всего человечества имеет важное значение для сплочения международного сообщества в целях противостояния современным вызовам и угрозам при центральной роли ООН, на основе равноправия и взаимного уважения.

О неформальной встрече членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» по случаю годовщины Парижского саммита «Нормандского формата»

2 декабря с.г. в формате видеоконференции состоялась неформальная встреча членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» в контексте приближающейся годовщины Парижского саммита «Нормандского формата» с участием представителей Донецкой и Луганской народных республик.

История проведения мероприятия похожа на детектив. Хотя мы заблаговременно разъясняли немецким и французским партнерам по «Нормандскому формату» ее задачу – проанализировать ход реализации принятого в 2015 г. Минского «Комплекса мер» – Берлин и Париж с самого начала активно пытались сорвать эту встречу. Главное, чего они хотели избежать – предоставления в Совбезе трибуны представителям Донецка и Луганска.

Российскую сторону убеждали поменять состав участников на «нормандский» – Украина, Россия, Германия, Франция. Возразили, что этот формат призван лишь побуждать стороны внутриукраинского конфликта (Киев, Донецк и Луганск) выполнять Минские договоренности как единственную основу для мирного урегулирования на востоке страны. А без их прямого диалога говорить о достижении этой цели не приходится. При этом приглашение украинской делегации мы направили, однако ответа не него не последовало.

Дело дошло до того, что западные партнеры настояли на запрете трансляции встречи на сетевых ресурсах ООН, хотя это нормальная практика для мероприятий по «формуле Арриа». Так действуют страны, заявляющие о свободе слова и СМИ, о плюрализме, о необходимости уважать различные точки зрения. В основе таких шагов – нежелание демонстрировать реальную картину происходящего в Донбассе. Вы так боитесь, что люди, которых вы уже несколько лет в своих странах зомбировали, рассказывая небылицы о происходящем на востоке Украины, узнают правду? Мы развеем ваши страхи – выложим видео заседания на своих ресурсах, сделаем его доступным для всех. Случившееся компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в разрешении украинского кризиса и свидетельствует об их стремлении «покрывать» действия киевских властей.

Вопреки такой неконструктивной линии бойкот российского мероприятия не состоялся. Активное участие в дискуссии приняли остальные члены Совбеза, а также ряд других государств, включая Алжир, Белоруссию, Вануату, Венесуэлу, Египет, Индию, Марокко, Сирию и Узбекистан. Большой интерес к встрече проявили и в Интернете – канал Постпредства России при ООН в Нью-Йорке посмотрело не менее 20 тыс. человек.

Встреча ознаменовалось первым выступлением представителей Донецка и Луганска на «площадке» ООН в Нью-Йорке. Доклады озвучили их представили в Минской контактной группе Н.Ю.Никонорова и В.Н.Дейнего. Во встрече также принял участие директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии М.Б.Погребинский. Повторю, было направлено официальное приглашение украинской стороне. Не захотели принять участие – многое потеряли.

Участники дискуссии подсветили историю безуспешных попыток дончан добиться от Киева уважения своих базовых политических, культурных и гуманитарных прав, а также постановочный характер выполнения Украиной Минского «Комплекса мер». Отдельное внимание было уделено ущербу, нанесенному украинскими военными населению и гражданской инфраструктуре Донбасса. Многое, о чем говорили в стенах ООН, прозвучало впервые. Печально, что представители тех стран, которые на словах «больше всего заботятся» о гражданах, проживающих на этой территории, не слышали первоисточника. Как подчеркивали докладчики, Киев не выполнил большинство решений, достигнутых в ходе Парижского саммита. Рассчитываем на дальнейшее активное участие дончан в дискуссиях на различных многосторонних площадках.

Можно сколько угодно пытаться «выдернуть штепсель», чтобы «потушить экран» и не дать возможность людям высказывать свою точку зрения. Мы найдем другие «переходники».

О ситуации в Венесуэле

6 декабря с.г. состоятся выборы в парламент этой страны – Национальную ассамблею, которые во многом призваны стать ключом к преодолению существующих в венесуэльском обществе противоречий.

Народ Венесуэлы устал от политических провокаций, попыток государственных переворотов и твердо выступает за урегулирование кризиса посредством конституционного электорального процесса. Важно, что активное участие в нем принимает широкий круг политических сил – за места в Национальной ассамблее борются более 14 тысяч кандидатов от 107 партий и движений, причем 98 из них относятся к числу оппозиционных. Рассчитываем, что новоизбранный парламент станет площадкой для конструктивного диалога о будущем страны.

На этом фоне вызывают сожаление призывы не признавать или бойкотировать предстоящее голосование. Выборы в Венесуэле – это политическая реальность. Игнорировать ее бессмысленно. Те, кто пытается сорвать легитимный электоральный процесс, заинтересованы в сохранении нестабильности и консервации провалившегося «проекта Х.Гуайдо».

Исходим из того, что выборы – наиболее эффективный и демократический способ урегулирования существующих в Венесуэле разногласий. Российская Федерация направляет представительную группу наблюдателей для мониторинга избирательного процесса, которые по итогам выскажут объективные оценки хода и результатов голосования.

Призываем все заинтересованные во внутривенесуэльском урегулировании страны не препятствовать реализации права венесуэльцев избрать своих представителей в Национальную ассамблею и самостоятельно определять пути дальнейшего развития страны.

О ситуации с заключенными росгражданами в США

Продолжаем внимательно следить за ситуацией с содержащимися в заключении в США гражданами России. В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции россияне, находящиеся в этой стране в тюрьмах или под следствием, подвергаются большому риску оказаться в числе зараженных. К тому же серьезную озабоченность вызывает состояние медицинской системы в пенитенциарных учреждениях США и ее способность по мере надобности обеспечить граждан России всем необходимым.

Наглядный пример – ситуация с К.В.Ярошенко. Напомним, что он был схвачен в мае 2010 г. в Либерии сотрудниками американского Агентства по борьбе с наркотиками, подвергнут пыткам, незаконно перевезен на территорию США и осужден на 20 лет лишения свободы по обвинению, полностью построенному на показаниях подставных агентов американских спецслужб.

На протяжении 10 лет К.В.Ярошенко сталкивается с крайне пренебрежительным отношением к состоянию его здоровья со стороны американских властей. Несмотря на наличие у него серьезных заболеваний, которые, в частности, обусловлены пытками в ходе первых допросов «с пристрастием» в Либерии, добиться даже минимальной помощи врачей удается только после многократных обращений со стороны Посольства России в Вашингтоне, причем большинство просьб о проведении полноценных обследований или сложных медицинских процедур попросту остаются без ответа.

Вызывает также глубокую озабоченность ситуация вокруг российского гражданина Р.В.Селезнева. Несмотря на имеющиеся у него серьезные проблемы со здоровьем, тюремные власти не предоставляют необходимую медицинскую помощь. Отказывают в переводе в другое пенитенциарное учреждение, где могли бы провести комплексное обследование.

Еще один пример – В.А.Бут, осужденный в США по сомнительному обвинению и отбывающий 25-летнее заключение. Он периодически попадает в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями без всяких на то причин.

Таким образом, американские власти придерживаются в отношении граждан России, оказавшихся в тюрьмах США, жесткого и дискриминационного подхода. Требуем надлежащего и справедливого обращения с ними.

Со своей стороны продолжим принимать все возможные меры для защиты их прав и законных интересов.

О докладе «НАТО-2030»

Обратили внимание на продолжение «мыслительного процесса» в НАТО на тему «как быть с Россией». Этому, в частности, посвящена значительная часть доклада «НАТО-2030», подготовленного «группой мудрецов» по поручению генсекретаря Й.Столтенберга и представленного на заседании министров иностранных дел стран блока 1-2 декабря. Данные наработки, как утверждается руководством НАТО, призваны наметить направления развития альянса на ближайшее десятилетие и, вероятно, будут использоваться при подготовке его новой стратегической концепции.

Даже при первом беглом взгляде на доклад приходится констатировать, что эксперты – «мудрецы» – не воспользовались предоставленной им возможностью объективно оценить предпосылки нынешнего кризиса российско-натовских отношений и то, какую роль сыграла в этом откровенно близорукая политика самого альянса.

Основной посыл доклада предельно прост и не нов – Россия остается стратегической угрозой безопасности Евроатлантики «номер один». Звучат обвинения в том, что наша страна «окружает НАТО со всех сторон». Карты, предоставляющие информацию о военных базах стран НАТО, в первую очередь США, в мире доступны не только в магазинах, но и в интернете. Посмотрите, кто кого и с какой стороны окружил. Звучат обвинения, что наша страна ведет не ту политику, которую «нужно», проводит некие «устрашающие военные операции в непосредственной близости от стран-участниц блока». Если это прочитает человек, который вообще не представляет себе географию, он подумает, что Россия находится где-то вдалеке от стран НАТО, пытается окружить блок и периодически приближается к границам стран альянса, чтобы проводить «устрашающие» мероприятия. России приписываются операции гибридного характера, направленные против «суверенитета союзников» – кибератаки, «убийства с санкции правительства», отравления с использованием химического оружия, оказание политического давления. И это все разработано «мудрецами» НАТО.

Недоумение вызывают представленные в докладе экскурсы в историю: якобы альянс пытался выстроить содержательное партнерство с Россией и вовлечь нас в создание общей архитектуры евроатлантической безопасности после «холодной войны», а мы эти заходы «не восприняли». Когда же такое было? Напомним, что дело обстоит в точности наоборот: это российские многочисленные инициативы, направленные на поиск путей выхода из кризиса, снижение напряженности, создание подлинно равноправной системы европейской и евроатлантической безопасности, альянсом либо отвергались, либо просто игнорировались.

В трактовке натовских «мудрецов» именно «агрессивное поведение» России является «постоянным препятствием» для выстраивания полноценного двустороннего взаимодействия, а они якобы этого очень хотят. Исходя из этого постулата, альянсу в отношениях с Москвой предлагается придерживаться политики «сдерживания и диалога». Мне кажется, «мудрецы» могли бы переформулировать это в интересное: например, «диалог сдерживания» или «сдерживание диалога». Почему нет? Все ради сохранения сплоченности рядов перед лицом мифической российской угрозы.

Совету Россия-НАТО отводится функция канала «донесения до России соответствующих политических посланий» – прежде всего по проблематике украинского конфликта, в разрешении которого НАТО никакой роли не играет. Примечательно, что разговор с нашей страной альянсу предлагается вести «с позиции силы». Такой подход – полное извращение природы Совета. Хотели бы напомнить, что согласно Римской декларации 2002 г. Совет задумывался как «форум для равноправного «всепогодного» диалога», в котором все страны были представлены в национальном качестве, а не «играли командой НАТО против России». Важно и то, что его деятельность ранее имела практическую отдачу – под его эгидой был запущен целый ряд полезных проектов в таких областях, как противодействие терроризму, распространению оружия массового уничтожения и средств его доставки, афганской наркоугрозе. В 2014 г. весь накопленный полезный опыт был в одностороннем порядке перечеркнут, и сделала это отнюдь не Россия. Это сделал альянс.

Как ни странно, натовские «мудрецы» так и не дали ни одного реального рецепта исправления нынешнего кризисного положения дел. Вместо взаимовыгодного сотрудничества с Россией предлагается обсуждать возможности «мирного сосуществования». Авторы доклада постарались запрограммировать альянс на сохранение «status quo» как минимум на десятилетие вперед.

О заявлениях Генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга

Одно из своих ярчайших заявлений генсек НАТО Й.Столтенберг сделал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел альянса. Он заявил, что Россия якобы нарушает территориальную целостность Молдавии из-за того, что в Приднестровье находятся российские войска.

Мы думали, у НАТО есть надежные источники информации (как сказал Й.Столтенберг) в «окрестностях альянса», которые могли бы ему рассказать о соответствующих российско-молдавских договоренностях на этот счет. Видимо, таких источников нет. Нам несложно напомнить.

Пребывание в регионе российского воинского контингента является составной частью размещенных там Совместных миротворческих сил и обеспечивает охрану складов в населенном пункте Колбасна, осуществляется на законных основаниях. За 28 лет своего существования миротворческая операция на Днестре доказала свою эффективность, надежно обеспечивает мир и стабильность в регионе. В НАТО могли бы изучить все документы на этот счет.

Россия привержена неукоснительному выполнению своим воинским контингентом мандата и задач миротворческой операции. Исходим из того, что эта тема находится в плоскости двусторонних российско-молдавских отношений.

Хотели посоветовать Генеральному секретарю НАТО заняться членами своего альянса, в первую очередь США и их незаконным присутствием в Сирии.

О жестоком подавлении протестных акций и ограничении свобод во Франции

Несмотря на то, что защита прав человека традиционно декларируется французскими властями в качестве одного из ключевых приоритетов политики государства, в последнее время во Франции все чаще прибегают к ограничению гражданских прав и свобод, объясняя это интересами национальной безопасности.

Во французском публичном поле широко обсуждается проблема т.н. «полицейского насилия» – жестокого подавления акций протеста, зачастую перерастающих в стычки с правоохранительными силами. По разным оценкам, за время проведения в 2018-2019 гг. манифестаций «желтых жилетов» по протестующим было выпущено порядка 14 тыс. резиновых пуль, около 2,5 тыс. граждан получили телесные ранения. Задержано более 12 тыс. человек, большинство из которых были заключены под стражу. Вынесено около 2 тыс. обвинительных приговоров, 40% из которых предусматривают тюремные сроки.

Нередко «под раздачу» со стороны полицейских попадают представители СМИ. Были травмированы и российские журналисты, освещавшие протестные акции. По данным ряда журналистских профобъединений Франции, в 2019 г. было зафиксировано около 200 случаев различного рода дискриминационных действий: нанесение физических травм, запугивание, запреты на осуществление профессиональной деятельности со стороны полицейских, жандармов и судей.

В контексте «роста преступности и разрастающейся исламистской угрозы» 24 ноября с.г. Национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект «О всеобщей безопасности».

Наибольший общественный резонанс вызвала ст. 24 законопроекта, предусматривающая наказание в виде тюремного заключения на один год и штрафа в размере 45 тыс. евро за «распространение изображения лица или другого элемента, идентифицирующего полицейского или военнослужащего национальной жандармерии, когда он действует в рамках полицейской операции, в целях нанесения ущерба физической или психической неприкосновенности сотрудника правоохранительных органов».

Гражданское общество, журналистское сообщество Франции дали оценку подобным инициативам. Прошедшие во Франции многочисленные манифестации против принятия законопроекта, сопровождавшиеся жестокими столкновениями с полицией, продемонстрировали остро негативное отношение значительной части общества к проводимому администрацией Президента Э.Макрона курсу по ограничению свободы информации. В стране развернулась широкая полемика, вынудившая власти обратиться к законодателям с просьбой дополнительно изучить законопроект.

На улицы Парижа вышло 46 тыс. протестующих (по всей стране – 133 тыс.). Для разгона демонстрантов полиция применяла силу и слезоточивый газ. В результате возникших столкновений, по данным МВД Франции, пострадали сотни человек, в том числе 98 полицейских, задержан 81 участник беспорядков.

О докладе МИД Великобритании о ситуации с правами человека в мире

Обратили внимание на опубликованный на днях Форин Офисом материал о положении с правами человека в мире, обновляющий ежегодный доклад по этой тематике.

Как и ранее, содержание нынешней версии доклада не отличается новизной и выстроено в традиционном для Лондона поучительном ключе в отношении России и других стран. При этом набор претензий к нашей стране кочует из редакции в редакцию практически без изменений: свобода выражения мнений, положение ЛГБТ-сообщества, ситуация в Крыму и т.д. По всем этим сюжетам мы не только давали исчерпывающие комментарии, но регулярно ведем информационную работу, даем разъяснения, которые в Лондоне не замечают.

Хочется напомнить британскому МИД, что для притязаний на роль глобального правозащитного судьи репутация Великобритании оставляет желать лучшего. В безупречных колониальных традициях там массово закрываются дела о преступлениях английских военнослужащих, совершённых в ходе афганской и иракской кампаний; всплывают факты незаконного сбора британскими спецслужбами личных данных своих граждан; множится информация о случаях пыток сотрудниками британских спецслужб или с их участием, становится обыденностью полицейское насилие. Примеров много. На эти и другие очевидные факты нарушения прав человека в Великобритании неоднократно указывали международные правительственные и неправительственные организации. В ответ – тишина. Зато делаются обзоры положения дел в других странах.

Одна только ситуация с Дж.Ассанжем отобрала у Лондона право говорить о правах человека, свободе слова в других частях света.

Политизация правозащитной тематики в международных делах не новый прием, но он регулярно используется некоторыми государствами в попытке давления на другие страны. То, что Лондон вместо решения наболевших проблем в своей стране пытается учить других, уже стало британской традицией.

Подобные страновые обзоры по-прежнему используются авторами сугубо для продвижения собственной политической повестки, имеющей отдаленное отношение к правам человека.

О нападении пиратов на судно «MV AGISILAOS»

В ночь с 29 на 30 ноября с.г. судно «MV AGISILAOS», принадлежащее греческой судовладельческой компании «Capital Ship Management Corp», следовавшее из Республики Конго в Тоголезскую Республику, подверглось пиратской атаке в 75 морских милях от порта Ломе (Того).

В результате вооруженного нападения похищены четыре члена экипажа, в том числе гражданин России. Пиратам удалось скрыться, на связь с судовладельцем они не выходят.

Посольство Российской Федерации в Бенине и Того прилагает все усилия по скорейшему и безопасному освобождению российского моряка, находится в постоянном контакте с тоголезскими властями и правоохранительными органами, а также представителем судовладельческой компании.

Хотели вновь обратить самое серьезное внимание наших сограждан, работающих по найму на иностранных судах, на то, что мореходство в Гвинейском заливе сопряжено с чрезвычайно высоким уровнем угроз для жизни и здоровья членов экипажей.

Об удалении страницы «Балтньюз» в соцсети «Фейсбук»

Сегодня стало известно об удалении социальной сетью «Фейсбук» страницы «Прибалтика по-русски», в которой публиковались материалы группы информационных порталов «Балтньюз» о событиях в Латвии, Литве и Эстонии. Администраторы социальной сети и ранее неоднократно блокировали страницы информагентства «Балтньюз».

Мы неоднократно вас информировали, это далеко не первый случай блокировки контента российских медиа в соцсетях. Платформы «Фэйсбук», «Твиттер» и «Гугл» ограничивали доступ к материалам порядка двадцати российских СМИ, не говоря уже о частных пользователях. Речь в том числе идет о РИА «Новости», «RТ», «Sputnik» и телеканале «Россия 1». Администраторы сервиса «Ютуб» за последние годы внесли в черный список около 200 русскоязычных каналов.

В самих странах Балтии всеми способами пытаются ограничить доступ к произведенному в России контенту. Наиболее резонансным за последнее время инцидентом стал запрет на вещание семи телеканалов группы «RТ» в июне этого года сначала в Латвии, а затем – в июле – в Литве и Эстонии.

Высказывали много раз свое видение абсолютно политизированного отношения властей прибалтийских государств к вещанию российских и русскоязычных СМИ в регионе. Усматриваем в этом стремление зачистить информационное пространство от альтернативных западному «мейнстриму» точек зрения.

Русофобская прибалтийская часть элиты нашла способ надавить и на крупнейшую платформу соцсетей. Очень жаль, что «трансатлантическая сцепка» работает в угоду таким ангажированным недемократическим инициативам.

Надеемся, настанет тот день, когда руководство платформ соцсетей вспомнит о принципах свободы слова и начнет ими руководствоваться вместо того, чтобы слепо потакать амбициям русофобского политического истеблишмента. Эта надежда подкреплена нашими конкретными шагами и действиями. К сожалению, они вызваны неконструктивным, ангажированным и противоречащим всему тому, о чем страны договорились за последние десятилетия, подходом западных регуляторов и онлайн-платформ. Мы не можем просто ждать, когда наши СМИ будут заблокированы и у нас не будет возможности отвечать на нападки в адрес нашей страны, высказывать свою точку зрения на события в мире.

О принятии Советом Международной организации по миграции резолюции с одобрением заявки России на вступление

Российская Федерация взаимодействует с Международной организацией по миграции (MOM) в качестве наблюдателя с 1992 г. Эта Организация насчитывает 173 государства-члена, ассоциирована с ООН и является крупнейшей межправительственной структурой, специализирующейся на миграционной проблематике. Высоко оцениваем многоплановую деятельность Организации и накопленный ею практический опыт в решении различных задач миграционной повестки.

Возрастающая актуальность вопросов миграции для нашей страны предопределила взятие Россией курса на оформление полноправного членства. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В.Путина с августа этого года российскими заинтересованными ведомствами, в первую очередь МВД России и МИД России, ведется комплексная работа по обеспечению вступления нашей страны в Организацию.

Принятие 24 ноября с.г. в ходе 111-й сессии Совета Международной организации по миграции резолюции с одобрением российской заявки на вступление стало важным этапом на пути получения Россией статуса полноправного члена.

Обратило на себя внимание, что в ходе рассмотрения российской заявки делегация Украины пошла на беспрецедентный шаг и впервые за всю историю Организации поставила на голосование резолюцию о приеме нового государства. В своей попытке политизировать дискуссию украинские партнеры получили, что хотели: идея провалилась. Это подтверждено итогами голосования – 112 стран «за» и только 2 «против» (Грузия, Украина). Считаю, что это внешнеполитический успех Киева. Поздравляю, коллеги. Два государства воздержались – Гондурас и США. Выражаем признательность всем государствам, поддержавшим российскую кандидатуру.

В настоящее время при координирующей роли МВД России как головного ведомства завершаются внутригосударственные процедуры, необходимые для принятия Устава Международной организации по миграции и обеспечения уплаты ежегодных обязательных взносов в ее бюджет. После официального уведомления Генерального директора Организации о выполнении этих процедур Россия станет полноправным членом.

Членство в Международной организации по миграции позволит более масштабно и полно использовать ее площадку для поиска оптимальных решений внутренних миграционных задач и наращивания конструктивного международного сотрудничества по вопросам миграции.

О 50-летии Программы добровольцев ООН

7 декабря Программа добровольцев ООН (ДООН) празднует свой 50-летний юбилей. Она была учреждена в 1970 г. на основании резолюции Генеральной Ассамблеей ООН и функционирует под эгидой Программы развития Организации.

Главной задачей Программы добровольцев является мобилизация волонтеров для работы в учреждениях системы ООН в сфере миротворческих операций, развития, прав человека. Под ее эгидой волонтеры помогают осуществлению проектов, ориентированных на укрепление мира и безопасности, противодействие изменению климата, оказание базовых услуг населению, в том числе в области первичного медико-санитарного обслуживания, борьбы с ВИЧ/СПИД, развития образования, сокращения масштабов нищеты.

В июле 2018 г. между МИД России и Программой добровольцев было достигнуто соглашение о полном финансировании участия российских добровольцев в работе учреждений системы ООН. В рамках указанного соглашения российские волонтеры ежегодно на конкурсной основе командируются в страновые представительства оперативных программ, фондов и специализированных агентств системы ООН, а также офисы резидентов-координаторов Всемирной организации для работы по таким направлениям, как мирное урегулирование, создание партнерств в социальной сфере, защита окружающей среды, энергетика, укрепление деловых возможностей женщин, защита прав человека.

О реставрации русского некрополя на Кипре

МИД России в тесном взаимодействии с Минобороны России и другими федеральными ведомствами реализует масштабный комплекс задач по сохранению правды о героизме российских (советских) воинов. Ведется поиск неучтенных захоронений, принимаются меры к увековечению памяти павших.

В 2007 г. на территории британского военного кладбища в населенном пункте Полемидия (район города Лимасол) были обнаружены заброшенные русские могилы времен Гражданской войны 1918-1922 гг. Там упокоились 12 бывших подданных Российской империи, среди которых два генерала, полковник и 9 офицеров.

По согласованию с британской администрацией кладбища наши соотечественники при поддержке Посольства России в Никосии и представительства Россотрудничества провели работы по облагораживанию русского некрополя. Выяснены имена и воинские звания похороненных офицеров, на могилах установлены русские православные кресты, сооружена мемориальная стела. Удалось проследить судьбу генерал-лейтенанта Михаила Бутчика – героя Первой мировой войны, кавалера Георгиевского оружия. В текущем году Посольством России на Кипре совместно с аппаратом военного атташе проведена реставрация ряда надгробных памятников. В дни поминовений русские священники совершают молебны.

Хотели бы отдельно поблагодарить наших соотечественников на Кипре за проделанную работу.

Об электронном ресурсе «МестоПамяти.РФ»

Наполнение электронного ресурса «МестоПамяти.РФ» осуществляется российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями по всему миру в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между МИД России и Российским военно-историческим обществом от 14 февраля 2018 г. Наши загранучреждения в Прибалтике также ведут эту работу в тесном контакте с соотечественниками и представителями поисковых организаций.

Одной из первых к платформе подключилась Эстония. Подавляющее большинство советских военно-мемориальных объектов было нанесено на интерактивную карту еще в 2018 г. Актуализация информации, прежде всего в вопросах текущего состояния объектов, происходит в штатном режиме по итогам плановых инспекций.

Сведения о расположенных в Литве советских воинских захоронениях, мемориалах и памятниках появились на портале в 2019 г., обновление записей производится по мере необходимости. На карту также нанесен с соответствующей отметкой демонтированный литовской стороной в 2018 г. памятник советскому воину-освободителю в районе г.Алитус.

Латвия подключилась к проекту в 2020 г. (ранее использовался другой ресурс). Опубликованы полные сведения о 112 советских захоронениях, включающие ссылки на поименные списки погребенных военнослужащих. Информация о демонтированном в Риге в октябре 2019 г. памятнике советским героям-подводникам также размещена на портале.

Что касается осквернения советского военного мемориала в Литве в г.Обяляй, то наше диппредставительство незамедлительно отреагировало на данные действия, муниципальные власти уже привели в порядок оскверненный памятник, а полиция начала расследование.

О согласовании процедурных вопросов межафганских переговоров в Дохе

С удовлетворением отмечаем достижение контактными группами правительства Афганистана и Движения талибов согласия по процедурным вопросам на межафганских переговорах в Дохе, о чем заявили представители обеих сторон. К сожалению, эта подготовительная работа заняла почти три месяца.

Призываем делегации официального Кабула и Движения талибов к скорейшему завершению всех предварительных этапов переговоров и переходу к прямому межафганскому диалогу о вопросах мирного урегулирования.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: 27 ноября в передаче «10.04.2010 Факты» на польском телеканале «Республика» А.Мачеревич – председатель т.н. «смоленской подкомиссии», занимающейся повторным расследованием обстоятельств крушения польского президентского самолета 10 апреля 2010 года, в связи с соответствующим запросом Генпрокуратуры России заявил об отсутствии записи телефонного разговора непосредственно перед авиакатастрофой президента Польши Л.Качиньского со своим братом, нынешним лидером правящей партии «Право и справедливость», Я.Качиньским. Как бы Вы могли прокомментировать эту информацию?

Ответ: Это очень странно. Комментарии в СМИ не могут служить ответом на запрос российской стороны. Напомню, что был официальный запрос. Месяц назад в «Газете выборчей» было опубликовано интервью бывшего польского судьи В.Лончевского, в котором говорится о существовании такой секретной записи. Генеральная прокуратура Российской Федерации, учитывая исключительную важность вновь открывшейся информации, обратилась к польским коллегам с просьбой предоставить копию данного документа в рамках запроса о правовой помощи. Рассчитываем, что Варшава предпримет все меры для поиска этой записи, способной значительно прояснить обстоятельства крушения. Ждем официального ответа Национальной прокуратуры Польши.

Вопрос: Генеральный секретарь Североатлантического альянса Й.Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Что на это ответит Москва?

Ответ: Тема дальнейшего наращивания присутствия НАТО в Черноморском регионе обсуждалась на заседании министров иностранных дел стран альянса 1-2 декабря. Будет продолжена реализация принятого в апреле 2019 года «Черноморского пакета» мер поддержки Грузии и Украины в развитие ранее принятых блоком установок о необходимости т.н. «сдерживания» России в этом регионе.

Альянс расширяет ареал своей деятельности в акватории Черного моря, привлекает к ней внерегиональные страны. Увеличивается количество заходов кораблей ВМС стран НАТО в черноморские порты союзников и партнеров, полетов разведывательных самолетов и беспилотных летательных аппаратов вдоль российских границ. Модернизируется инфраструктура Болгарии и Румынии, на их территории разворачиваются наступательные вооружения, в ходе учений отрабатываются сценарии, предусматривающие в том числе удары по территории России американскими стратегическими бомбардировщиками В-52 «Стратофортресс» («Stratofortress»), способными нести ядерное оружие.

Натовские партнеры подтягивают к своей деятельности Украину и Грузию, натаскивают их на «противостояние» России в ходе совместных маневров и учений.

Всё это вызывает у нас серьезную обеспокоенность. Вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса и его стран-членов и реагировать соответствующим образом.

В Черноморском регионе уже имеется опыт поддержания безопасности силами прибрежных государств. Появление здесь нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями.

Вопрос: В 2018 году Вы говорили, что было приятно работать с Дж.Псаки «как с человеком». Каких отношений ожидаете с Дж.Псаки в качестве пресс-секретаря Администрации Дж.Байдена?

Ответ: Я ожидаю отношений не с собой, а с Д.С.Песковым.

Вопрос: На сегодняшний день коллективная безопасность расшатана. К сожалению, наблюдаем серьезные геополитические потрясения в разных точках мира. Последний из примеров – ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Язык дипломатии сходит на нет, звучит все более деструктивная и воинственная риторика. Разрываются международные соглашения. Россия, как единственная страна, призывающая к политико-дипломатическому диалогу, остается надеждой на мир и глобальную безопасность. Возможно ли рассматривание идеи/проекта о создании российской альтернативы НАТО для обеспечения безопасности на постсоветском пространстве и в Европе?

Ответ: Неоднократно комментировали эту тематику. Об этом говорил Министр иностранных дел России С.В.Лавров, другие официальные лица. Мы никогда не являлись идеологами никаких региональных или международных организаций блокового формата, которые действовали бы по принципу «против кого дружим?». У нас были и есть инициативы по созданию региональных, международных организаций, нацеленных на сотрудничество, взаимодействие, решение стоящих проблем в сфере безопасности (новые вызовы и угрозы, наркотрафик, оргпреступность и т.д.). Мы инициировали создание таких организаций и активно в них работаем. Это Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Деятельно участвуем в глобальных мировых форумах, таких как «Группа двадцати». Но в первую очередь речь идет о нашей работе в ООН – универсальной структуре, призванной решать и отвечать на вызовы, стоящие перед всем миром.

Что касается опыта НАТО, хочу напомнить оценку Президента Франции Э.Макрона относительно того, что у НАТО «умер мозг». После таких слов руководителя страны-члена альянса задумываешься, нужно ли этот опыт кому-нибудь повторять.

Вопрос: Мы с большим вниманием следили за пресс-конференцией в пресс-центре РИА «Новости», которая прошла 1 декабря и касалась притеснений российских СМИ со стороны транснациональных информационных интернет-корпораций, таких как «Гугл», «Фэйсбук» и др.

Ваше выступление и выступления редакторов больших российских федеральных СМИ показывает, что эти гиганты намерены дальше игнорировать требования российских законов. Наши видеоканалы газеты «Национальный курс» и ресурсы Национально-освободительного движения также регулярно подвергаются цензуре со стороны платформы «Ютуб».

Имеются ли основания у органов исполнительной власти России налагать санкции на эти зарубежные корпорации, их основателей и топ-менеджеров, игнорирующих законы Российской Федерации? Предпринимает ли Россия такие шаги?

Ответ: Благодарю за интерес к этому мероприятию. Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских цифровых платформ в отношении отечественных СМИ. Я всегда подчеркиваю, что не только российские СМИ от этого страдают. Приводила в пример китайских журналистов, которые подвергаются гонениям и в традиционном формате работы, и в инновационном.

Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру. Видим в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно четкий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима.

Подобная дискриминация противоречит международно-правовым нормам и нарушает права аудитории российских СМИ из числа наших граждан. Роскомнадзор обоснованно обращает внимание на то, что такой цензурой интернет-платформы нарушают право россиян на свободное получение информации, гарантированное 29-й статьей Конституции Российской Федерации.

Регулярно и подробно освещаем все противоправные инциденты с нашими СМИ публично, а также поднимаем этот вопрос на международных площадках ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и ОБСЕ. В июле Министр иностранных дел России С.В.Лавров направил личные послания главам ведущих международных организаций с подробной информацией о нарушениях фундаментальных принципов свободы слова со стороны стран Прибалтики в отношении российских СМИ и настоятельной просьбой принять меры.

В плане юридических механизмов на текущем этапе продолжается работа в межведомственном формате над проектом федерального закона

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности». Он предусматривает, помимо прочего, внедрение методов воздействия на информационные ресурсы, причастные к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также их владельцев, включая вынесение предупреждений, ограничение доступа к техническим системам связи, крупные штрафы и многое др.

Очень хочется, чтобы эта часть моего комментария, не выпадала из общего контекста. Целенаправленную, спланированную работу по ограничению вещания СМИ в мировом информационном поле начала не наша страна. Мы очень долго, на протяжении многих лет, терпели дискриминационное отношение к нашим журналистам, к СМИ. В какой-то момент поняли, что ни заявления, ни просто привлечение внимания не срабатывают. Они понимают зеркальные, ответные, симметричные меры. Когда к ним относятся так же, как они относятся к нам. Не мы стали инициаторами такого подхода. Когда западный мейнстрим понял, что он во многом не выдерживает конкуренции и не может ее выдержать, если все это ведется на основах равноправия и с соблюдением одних и тех же правил, вот тогда включились те, кто за этим западным мейнстримом стоит и начались абсолютно политизированные дискриминационные действия в отношении наших СМИ.

Вопрос: США заявили, что после завершения вывода американских войск из Афганистана все же останется несколько баз США, и они будут предпринимать активные действия в Афганистане. Как Вы это оцениваете?

Ответ: Наша оценка остается прежней. Первое – от заявлений до конкретных шагов у США иногда целая пропасть. Что касается заявлений, мы всегда их принимаем к сведению, уточняем информацию у американских коллег, но при этом ориентируемся на конкретные шаги. Когда это произойдет – тогда можно будет комментировать.

Второй момент: американские военные находятся в Афганистане не по собственному желанию. Они были туда направлены по мандату Совета Безопасности ООН. Что они там делали все эти годы? Каких «успехов» (хочется говорить без сарказма) они там достигли? Ситуация в стране тяжелая – такое количество жертв, в т.ч. среди мирного населения, гражданских лиц, такое количество преступлений вскрывается в ходе пребывания там западного контингента, что уже не до смеха.

В любом случае, получив мандат СБ ООН, США должны прийти и отчитаться о проделанной работе. Мы об этом говорим постоянно, призываем в публичном формате, отвечая на ваши вопросы и непосредственно в ходе заседаний и консультаций Совета Безопасности. Так и должна строиться работа. Международное сообщество, выдавая некую «лицензию» на проведение операции на основе международного права, имеет право знать, что же было сделано.

Вопрос: Вы сегодня уделили много внимания нашим задержанным и арестованным в США. Есть ли какие-то сведения о тех, кто находится в других странах? Та же М.В.Лазарева в Кувейте. Возможно и в других каких-то государствах они находятся. Какова их судьба и какова ситуация с ними относительно коронавируса?

Ответ: Россиян, находящихся за рубежом под следствием, в тюрьмах, приговоренных к различным срокам, или в отношении которых ведутся разбирательства, к сожалению, очень много. Что касается М.В.Лазаревой, то ее судьбой занимается и наше посольство, и МИД. Это и контакты с семьей, с адвокатами, с местной стороной.

Если нужна более детальная информация, я её готова предоставить. Каждый отдельный случай невозможно прокомментировать. Этими вопросами занимается наша консульская служба, как в Москве, так и сотрудники в консульских отделах посольств, генеральных консульств в различных странах. Гражданам оказывается вся необходимая помощь: информационная, консультативная, мониторится ситуация с соблюдением их прав. Осуществляется содействие в т.ч. в установлении связи с родственниками, в поиске адвокатов в рамках существующего законодательства, в налаживании контактов с местной стороной по тому или иному делу, предоставляется помощь в подготовке документов. Ведется огромная работа.

Не так давно было большое интервью для телеграм-канала «МЭШ» о судьбе российских моряков. И телеканал «Дождь» на брифинге 19 ноября с.г. об этом спрашивал. Присылайте вопросы по конкретным лицам или группам лиц, и мы постараемся уточнить.

Вопрос: Как МИД России может прокомментировать ситуацию с возвращением т.н. исторических азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, изгнанных из Карабаха в начале 90-ых. Начались ли уже обсуждения по вопросам механизма их возвращения в Нагорный Карабах?

Ответ: Подробно рассказывала о той работе, которая осуществляется в данный момент. Если Вы говорите о планах, а не о конкретной ситуации «на земле», то это вопрос к азербайджанской стороне. Я со своей стороны могу только уточнить у экспертов, есть ли у нас дополнительная информация.

Вопрос: Россия открыла путь к миру между Азербайджаном и Арменией, об этом уже много сказано. В России и в Азербайджане эти слова тоже звучат и любят приводить в пример совместное проживание двух народов в прошлом в разные исторические периоды, имею в виду азербайджанцев и армян, в т.ч. в советское время. Вы прекрасно знаете, что были хорошие примеры совместного проживания, когда в том же Баку люди не разделялись на национальности. На Ваш взгляд, что является залогом успеха мирного сосуществования двух народов, их взаимодействия? Как, на Ваш взгляд, может быть преодолен этот исторический стресс?

Ответ: Об этом должны говорить специалисты: историки, этнографы, культурологи, социологи, политические эксперты. Думаю, немало книг написано по преодолению последствий подобных или схожих кризисных ситуаций. Я бы выделила два компонента. Первое – политическая воля руководств соответствующих стран. Это важнейший элемент, без которого решение подобных задач невозможно. Второе – это системная работа по привлечению ведомств, гражданского общества в каждой из стран. Без этого такая цель, абсолютно правильная и долгожданная, не может быть достигнута. Но это не исключает других компонентов. Все-таки Ваш вопрос тянет на тему докторской диссертации. Я попыталась ответить кратко.