О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН А.Гутеррешем.

Состоялся обстоятельный разговор по широкому кругу актуальных международных вопросов. Обсуждались задачи реагирования системы ООН на пандемию COVID-19, включая состоявшуюся 2 декабря с.г. презентацию членам Организации российской вакцины «Спутник-V».

А.Гутерреш приветствовал роль России в достижении договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Собеседники рассмотрели возможности организаций системы ООН по оказанию содействия решению гуманитарных проблем в регионе во взаимодействии с Азербайджаном, Арменией и российскими миротворцами.

Министр и Генсекретарь также обменялись мнениями о положении дел в Йемене и Ливии, ситуации в ближневосточном урегулировании, а также по вопросам назначения на руководящие посты в секретариатах системы ООН.

С обеих сторон подтверждена важность дальнейшего укрепления роли и повышения авторитета ООН на мировой арене, в том числе в контексте отмечаемого в этом году 75-летия создания всемирной Организации.