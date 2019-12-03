Совместное заявление глав делегаций стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Тирана, 3 декабря 2020 года

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Главы делегаций стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, заместитель Государственного секретаря Соединенных Штатов Стивен Биган и Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, приветствуют прекращение боевых действий в районе нагорно-карабахского конфликта в соответствии с Заявлением Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года.

Страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Армению и Азербайджан продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства в Нагорном Карабахе и прилегающих районах согласно Заявлению от 9 ноября, а также свои предыдущие обещания в отношении прекращения огня. Страны – сопредседатели подчеркивают значимость принимаемых Российской Федерацией по согласованию с Азербайджаном и Арменией мер, направленных на обеспечение гарантий невозобновления боевых действий. Они также призывают к полному и безотлагательному уходу из региона всех иностранных наемников и призывают все стороны способствовать этому.

Страны – сопредседатели напоминают Армении и Азербайджану об их обязанности соблюдать требования международного гуманитарного права, в том числе касающиеся обмена пленными и репатриации останков погибших. Они подчеркивают важность обеспечения условий для добровольного, безопасного и достойного возвращения на устойчивой основе лиц, перемещенных в результате нагорно-карабахского конфликта, в том числе в результате недавних боевых действий. Они обращают внимание на важность защиты исторического и религиозного наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Страны – сопредседатели призывают Азербайджан и Армению в полной мере сотрудничать с соответствующими международными организациями в целях выполнения своих обязательств, касающихся указанных территорий, и обеспечения гуманитарного доступа.

Страны – сопредседатели призывают международное сообщество, включая Международный комитет Красного Креста, учреждения Организации Объединенных Наций и другие соответствующие структуры, а также страны-члены Минской группы ОБСЕ принять конкретные скоординированные меры для улучшения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Они также вновь заявляют о своей решительной поддержке дальнейшей работы Личного представители действующего Председателя ОБСЕ и его команды.

Страны – сопредседатели настоятельно призывают Армению и Азербайджан воспользоваться нынешним прекращением огня для выработки под эгидой сопредседателей долгосрочного и устойчивого мирного соглашения. В этой связи страны – сопредседатели настоятельно призывают стороны при первой возможности принять сопредседателей в регионе и продемонстрировать готовность к проведению субстантивных переговоров в целях решения всех остающихся вопросов в соответствии с согласованными временными рамками.

Страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ напоминают о своей твердой приверженности принципу неприменения силы или угрозы силой при разрешении споров. Они вновь заявляют о своей последовательной и единой позиции в пользу согласованного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех основных нерешенных вопросов, связанных с конфликтом, в соответствии с базовыми принципами и элементами, хорошо известными как Армении, так и Азербайджану. Страны – сопредседатели по-прежнему в полной мере привержены достижению этой цели в соответствии с их давно предпринимаемыми усилиями по содействию миру, стабильности и процветанию в регионе.