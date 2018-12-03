О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), Генеральным секретарем Партии палестинского народа (ППН) Б.Сальхи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря по инициативе палестинской стороны состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с членом Исполкома ООП, Генеральным секретарем ППН Бассамом Сальхи.

В ходе беседы были обсуждены перспективы продвижения палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также Арабскую мирную инициативу. При этом констатировали важность скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП.