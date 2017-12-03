О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по делам президентства Сирийской Арабской Республики М.Аззамом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Министром по делам президентства САР, сопредседателем Постоянной Российско-Сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Мансуром Аззамом.

В ходе беседы, в которой участвовал также Посол САР в Москве Р.Хаддад, были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-сирийского сотрудничества, в том числе в контексте усилий по стабилизации положения в Сирии и восстановлению ее социально-экономической инфраструктуры. При этом была констатирована важность мобилизации международного содействия процессам политического урегулирования в Сирии и возвращения сирийских беженцев к родным очагам.

С российской стороны была подтверждена неизменная приверженность принципам суверенитета, единства и территориальной целостности САР, решимость продолжить поддержку сирийского народа в борьбе с международным терроризмом.