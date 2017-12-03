О модификации механизма оказания помощи в возвращении российских граждан на Родину

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В развитие ранее инициированной по линии МИД России работы по модификации механизма оказания помощи российским гражданам в возвращении в Российскую Федерацию проведены дополнительные консультации с представителями Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Напомним, что речь идет о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 года № 370, которые должны максимально упростить процедуры получения помощи (отказавшись от того, чтобы обязывать заявителя доказывать наличие угрозы жизни) и ввести при этом принцип ее возмездности (то есть расходы на оплату проездных билетов в Россию по минимальному тарифу будут после возвращения компенсироваться гражданином в бюджет без уплаты каких-либо процентов за пользование денежными средствами).

В ходе консультаций с правозащитниками обсуждалась возможность предоставления гражданину более длительного срока для погашения задолженности (до шести месяцев), выбора между несколькими вариантами авиарейсов (при наличии таких логистических возможностей).

Со стороны МИД России констатировано, что Постановление Правительства Российской Федерации в обязательном порядке будет предусматривать безвозмездную помощь в случаях, когда речь идет о возвращении в Россию детей, оставшихся за рубежом без попечения законных представителей. Кроме того, ознакомили участвовавших во встрече членов СПЧ с опытом зарубежных стран в данной сфере.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в тех государствах, где разработаны механизмы оказания содействия своим гражданам в возвращении из-за рубежа, подобная помощь оказывается на возмездной основе: либо посредством предоставления льготных кредитов, либо путем приобретения проездных билетов за счет консульского учреждения с последующей компенсацией расходов в бюджет.

Доработанный с учетом предложений правозащитников проект постановления будет направлен на рассмотрение в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

Особо подчеркиваем, что социальная поддержка российским гражданам, которые во время авиатранспортного коллапса с марта по июль с.г. находились за рубежом в ситуации, когда отсутствовала возможность вернуться в Россию, оказывалась в рамках совершенно иного акта Правительства Российской Федерации – Постановления от 3 апреля 2020 года №433.

Одновременно хотели бы подчеркнуть, что предлагаемые Министерством изменения не затрагивают механизмы предоставления помощи российским гражданам в таких чрезвычайных обстоятельствах, как, например, военные действия, стихийные бедствия, крупные аварии и катастрофы в иностранном государстве. В подобных случаях задействуется предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации и финансируемый за счет бюджетных средств комплекс мер, обеспечивающих массовую эвакуацию российских граждан. В частности, подобные эвакуационные мероприятия проводились несколько лет назад из Ливии и Йемена.