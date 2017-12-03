О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем Министра иностранных дел Республики Индии В.Сварупом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Республики Индии В.Сварупом по тематике ООН, в том числе в контексте избрания Нью-Дели в Совет Безопасности на период 2021-2022 гг.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов на повестке дня всемирной Организации. Особое внимание было уделено урегулированию в Афганистане, Демократической Республике Конго, Ливии, ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также борьбе с терроризмом.

Выражен взаимный настрой на плотное взаимодействие на «площадке» СБ с опорой на Устав ООН, нормы и принципы международного права в русле отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.

С обеих сторон подтверждена приверженность повышению авторитета и укреплению центральной координирующей роли ООН в международных делах, в том числе в контексте отмечаемого в нынешнем году 75-летия всемирной Организации.