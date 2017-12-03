О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Центральноафриканской Республики Ф.А.Туадерой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Ф.А.Туадерой.

В ходе беседы С.В.Лавров поздравил главу центральноафриканского государства с национальным праздником – Днем провозглашения Республики, а также с предстоящим 60-летним юбилеем установления дипломатических отношений между двумя странами.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ряду приоритетных вопросов поступательного развития двусторонних связей. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее углубление политического диалога, эффективного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране, а также продолжать координацию с ЦАР в ООН и на других международных площадках.