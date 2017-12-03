О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Египта в Российской Федерации И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря член коллегии МИД России, Ректор Дипломатической академии А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Арабской Республики Египет в Российской Федерации И.Насра.

В центре беседы был широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию на Ближнем Востоке, перспективы урегулирования конфликтов в этом регионе.

А.В.Яковенко подробно информировал Посла об экономических проектах, которые планируется реализовать по итогам саммита Россия–Африка, состоявшегося в прошлом году в Сочи. Особый акцент был сделан на планах создания цифровой торговой платформы для развития торгово-экономических связей со странами африканского континента и том, как они вписываются в динамично развивающиеся двусторонние экономические отношения между Россией и Египтом.

А.В.Яковенко подробно остановился на новых программах развития Академии. Выразил надежду, что пандемия не помешает приезду в следующем году группы египетских дипломатов на курсы повышения квалификации, которые охватывают все больше стран.