О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Н.Буритой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

3 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Королевства Марокко Н.Буритой.

Рассмотрено состояние дел на наиболее значимых направлениях многопланового межгосударственного взаимодействия, включая вопросы укрепления внешнеполитической координации, развития деловых связей и гуманитарных обменов. С удовлетворением констатировано последовательное продвижение по пути реализации положений Заявления об углубленном стратегическом партнерстве, принятого в 2016 г.

Дана высокая оценка деятельности СМПК по экономическому и научно-техническому сотрудничеству как эффективного механизма сопряжения интересов бизнес-сообществ и согласования перспективных проектов, в частности в нефтехимической, фармацевтической, автомобильной и других наукоемких сферах. Отмечена важность заключенного в сентябре-октябре 2020 г. в дистанционном формате обновленного Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области морского рыболовства, учитывая высокий удельный вес этого сегмента во всем комплексе двусторонних связей.

При обмене мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки, а также в Западной Сахаре. Подтверждена принципиальная позиция обеих стран в пользу разрешения конфликтов исключительно политико-дипломатическими методами, в русле инклюзивного национального диалога и без какого-либо вмешательства извне.

В таком контексте министры акцентировали востребованность дальнейшей координации усилий международного сообщества по сближению подходов ливийских сторон в интересах формирования единых органов власти в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 СБ ООН.

Высказано общее мнение, что процесс нормализации между отдельными арабскими странами и Израилем не должен подменять справедливое решение палестинского вопроса на общепризнанной международно-правовой базе.

В связи с обострением обстановки в Западной Сахаре С.В.Лавров призвал вовлеченные стороны проявить сдержанность, соблюдать режим прекращения огня и восстановить переговорный процесс под эгидой ООН.

Собеседники согласились наращивать сотрудничество в рамках Российско-Арабского форума на уровне министров иностранных дел, очередное заседание которого должно состояться в Марокко.