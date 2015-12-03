Обращение Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ, Москва, 3 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Действующий председатель,

Уважаемые дамы и господа,

Признательны албанскому председательству за подготовку министерского заседания в условиях форс-мажора. Пандемия коронавируса стала дополнительным фактором фрагментации и тревожности в международных отношениях. Вместе с тем глобальный кризис вновь со всей очевидностью показал необходимость сообща вырабатывать системные ответы на общие вызовы, противодействовать реальным, а не надуманным угрозам.

Камнем преткновения остается нежелание западных стран отказаться от конфронтационных блоковых подходов, высокомерное отношение к законным интересам других государств, проистекающее из ощущения собственной «исключительности». Курс на подмену международного права неким «порядком, основанным на правилах» ведет ко все более жесткой и нечестной «игре без правил» с обилием дезинформации и «двойных стандартов». Срежиссированные медийные кампании становятся тем более агрессивными, чем меньше за ними стоит реальных фактов.

Проявившиеся в этом году сложности с назначением Генерального секретаря и глав трех институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) – всего лишь индикатор накопившихся в Организации проблем и перекосов. Тяжелым ударом по репутации ОБСЕ стали ошибочный отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) от наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, последующая однобокая критика в адрес белорусских властей и запуск изжившего себя Московского механизма. Политическая ангажированность Бюро, его участие в кампаниях против одних стран и глухое, трусливое молчание о ситуации в других дискредитирует нашу Организацию.

Очевидно, что ОБСЕ остро нуждается в реформировании. Реформа должна быть направлена на повышение прозрачности и отдачи от работы Секретариата, институтов и полевых присутствий, усовершенствование методологии наблюдения за выборами, оптимизацию программы мероприятий и подготовки Совета министров иностранных дел (СМИД), балансировку трех «корзин», улучшение бюджетного процесса. Необходимо сверстать обновленную повестку дня, сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не разъединяет, стремиться к нахождению компромиссов через открытый и равноправный диалог. Предлагаем будущему шведскому председательству учредить неформальную рабочую группу по повышению эффективности ОБСЕ.

Это не призыв начать «с нуля». Задача построения сообщества равной и неделимой безопасности во всех измерениях остается нашим общим ориентиром. Важно вдохнуть новую жизнь в комплекс взаимосвязанных обязательств ОБСЕ, который формировался на протяжении последних десятилетий. У Организации не будет будущего, если она не востребована самими государствами-участниками. Предложения России и наших союзников о реформе ОБСЕ хорошо и давно известны. Западным коллегам пора перестать делать вид, будто перемены не нужны, иначе под вопросом окажется будущее самой ОБСЕ, которая быстро теряет репутацию и престиж в глазах государств-участников.

Новым должностным лицам ОБСЕ необходимо в полной мере осознать эту ситуацию и учитывать тревожные тенденции в своей практической работе. Они должны действовать беспристрастно, ответственно, в интересах укрепления основополагающего правила и принципа консенсуса, а не по подсказке тех или иных государств.

В условиях разрушения архитектуры стратегической стабильности и сохраняющейся напряженности по линии Россия-НАТО надо искать точки соприкосновения в формате «структурированного диалога» с привлечением военных экспертов. Пока же наши конструктивные предложения о деэскалации и минимизации последствий демонтажа системы контроля над вооружениями не получают никакого вразумительного отклика.

Шокирующие своей жестокостью теракты во Франции и в Вене подтверждают необходимость наращивания роли ОБСЕ в борьбе с терроризмом. Дополнительных усилий требует противодействие наркоугрозе, организованной и киберпреступности.

Отмечаем качественную проработку албанским председательством насущной темы противодействия коррупции. Необходимо уделять больше внимания второй «корзине» в целом, особенно вопросам экономической взаимосвязанности и сопряжения интеграционных процессов.

В условиях пандемии особую значимость приобретают социальные и экономические права граждан, реализация права на развитие. Требуется непредвзятый подход к правочеловеческому измерению. Глубокую озабоченность по-прежнему вызывает положение русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине. До сих пор не выполнено поручение СМИД в Базеле 2014 г. по принятию деклараций в защиту христиан и мусульман. Протесты «желтых жилетов» во Франции, усиление межрелигиозных трений, массовые демонстрации в других европейских странах, ожесточенные беспорядки на расовой почве в США с десятками жертв подтверждают, что острые проблемы с соблюдением прав человека нельзя искать только «к востоку от Вены».

В ряде государств-участников видим все большую нетерпимость к альтернативным точкам зрения, отражающим неприглядную для них правду. Против неугодных информационных ресурсов и «диссидентов» в ход идут не только традиционная цензура, но и технические возможности социальных сетей и IT-гигантов. Выступаем за выработку обязательств ОБСЕ в области доступа общественности к информации. Этот принцип был провозглашен в начале 1990-х годов, а сейчас наши западные коллеги пытаются предать его забвению.

Потенциал Организации в урегулировании конфликтов остается востребован. Достигнутые договоренности по разрешению кризисных ситуаций на пространстве ОБСЕ должны получить больше поддержки со стороны государств-участников, что будет способствовать их реализации.

Ожидаем этого в отношении урегулирования в Нагорном Карабахе, которому будем продолжать всячески содействовать. Ценим сотрудничество между тремя сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Рассчитываем, что Киев, наконец, перестанет саботировать реализацию Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой внутриукраинского урегулирования, и не будет уклоняться от выполнения решений парижского саммита в «нормандском формате», от прямого диалога с Донецком и Луганском.

ОБСЕ может вернуться к своим истокам – роли опорной общеевропейской структуры для обсуждения и принятия коллективных решений в области безопасности во всех ее измерениях. Ключ к этому находится в руках государств-участников, которые должны проявить политическую волю к компромиссам, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству.

Хотел бы пожелать всем крепкого здоровья, а шведских коллегам – успехов как будущим председателям ОБСЕ.