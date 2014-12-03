Выступление Постоянного представителя России при ООН В.А.Небензи от имени основных соавторов резолюции ГА ООН 75/5 «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны» в ходе специального торжественного заседания ГА ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны

Уважаемые Г-н Председатель,

Г-н Генеральный секретарь,

Ваше Превосходительство,

дамы и господа,

Имею честь выступить от имени Республики Армения, Республики Азербайджан, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и моей страны – Российской Федерации как коспонсоров резолюции.

75 лет назад мы одержали победу над общим врагом и положили конец страшнейшей мировой войне, которая повергла человечество в пучину горя и страданий. Она затронула Европу, Азию, Африку, зону Тихого океана и другие регионы мира. Одержанная нами Победа – это общее наследие человечества и памятник единству народов перед лицом беспрецедентного зла.

Призываем вечно чтить память тех, кто положил свои жизни на алтарь Победы, пал на полях сражений, погиб от ранений, истощения и голода, а также всех замученных до смерти военнопленных и узников концентрационных лагерей. Склоняем голову перед их светлой памятью.

Мы никогда не забудем жертву Советского Союза, потерявшего в этой войне на уничтожение 27 миллионов человек, две трети из которых были гражданским населением. Война оставила глубокий след в истории каждой семьи, а пережитые ими страдания и боль утраты по-прежнему свежи в памяти наших народов.

Отдаем дань уважения мужеству китайского народа, который пошел на огромную жертву. Китай стал основным полем боя мировой войны против фашизма на азиатском континенте и внес неоспоримый вклад в Победу, при этом потеряв более 35 миллионов человек – военных и гражданского населения.

Чтим стойкость и мужество европейцев, храбро противостоявших фашизму.

Помним отвагу союзных войск и братьев по оружию, а также беспрецедентную поддержку, оказанную союзными державами.

Никто не забыт и ничто не забыто. Цель памятных мероприятий не в том, чтобы увековечить ненависть, а в том, чтобы усвоить уроки истории и, глядя в будущее, совместными силами сохранять и поддерживать мир.

Г-н Председатель,

20 ноября мы отметили 75-летие с момента начала работы Нюрнбергского Трибунала, который послужил образцом для Международного военного трибунала для Дальнего Востока. Благодаря двум этим судебным процессам были выявлены и навсегда вынесены за рамки закона военные преступления и преступления против человечности, которые совершили нацисты, их единомышленники из стран «оси», фашисты, милитаристы и коллаборационисты.

К сожалению, сегодня мы становимся свидетелями постыдных попыток переписать историю Второй мировой войны, наблюдаем развитие ошибочных концепций, которые отрицают историю агрессии или даже прославляют захватнические войны и колониальное господство. Налицо стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с Победой. Эти действия нельзя оправдать, какие бы политические или геополитические соображения за ними ни стояли, а их авторам никогда не удастся изменить неоспоримый приговор, вынесенный самой историей.

Г-н Председатель,

Именно на государствах лежит основная ответственность за предотвращение и борьбу с распространением неонацизма. Международное сообщество должно оставаться единым и все время быть настороже, чтобы вовремя подавлять любые зачатки нацистской идеологии. Наша задача – не дать человечеству вновь скатиться в бездну войны. Мы должны сделать это ради тех, кто отдал свои жизни во имя Победы.

Руководствуясь этим, наши страны ежегодно вносят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Благодарим международное сообщество за поддержку этой инициативы подавляющим большинством.

Наша Организация и Великая Победа – близнецы. Победа во Второй мировой войне послужила стимулом для создания ООН, а основополагающие принципы, на которых была построена Организация, остаются актуальными и по сей день. Мы привержены тому, чтобы сохранить эти принципы и уберечь грядущие поколения от ужасов войны.

Благодарю Вас.