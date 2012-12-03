Об открытии 210-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 декабря в Париже начала работу 210-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО. Перенесенная с ноября из-за пандемии коронавирусной инфекции, она пройдет в два этапа: до 10 декабря – в виртуальном режиме и с 20 по 27 января 2021 г., в случае улучшения эпидемиологической ситуации, – в очном формате.

В ходе мероприятия предстоит рассмотреть более 40 пунктов повестки дня, касающихся выполнения решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях, финансовые, административные и кадровые вопросы.

В центре внимания – обсуждение влияния COVID-19 на программы и мероприятия ЮНЕСКО и предварительных предложений Генерального директора в отношении проекта Среднесрочной стратегии Организации на 2022-2029 гг. и проекта ее Программы и Бюджета на 2022-2025 гг.

Предстоит заслушать доклады о ходе реализации инициативы «Перспективы образования», о вкладе Организации в борьбу с расовой дискриминацией, об итогах Международного года языков коренных народов (2019 г.) и подготовке соответствующего Международного десятилетия (2022-2032 гг.).

Ожидается принятие решений по оценке работы Организации в рамках ряда направлений: глобального приоритета «Гендерное равенство», программы «Человек и биосфера» (МАБ), тематических областей «История, память и межкультурный диалог в интересах инклюзивных обществ», «Медийная и информационная грамотность», деятельности по защите культуры в чрезвычайных ситуациях и по предотвращению насильственного экстремизма.

Будет определен круг участников межправительственных совещаний по разработке проектов Рекомендаций по «открытой науке» и этическим аспектам искусственного интеллекта.

Сессия обсудит также проекты решений, предложенные государствами-членами: «Решение проблемы воздействия изменения климата на культурное и природное наследие», «Всемирная неделя романа», «Бейрут: восстановление города благодаря культуре и образованию». В их числе – выдвинутый Российской Федерацией пункт «Разработка положения об организации молодежных форумов ЮНЕСКО».