О заседании в МИД России Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 декабря в МИД России состоялось девятое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации.

На заседании Комиссии было рассмотрено 11 обращений российских граждан, которым ранее было отказано в оформлении/выдаче заграничных паспортов для выезда из Российской Федерации в связи с их осведомлённостью в сведениях, составляющих государственную тайну.

После получения запросов Комиссии временные ограничения на выезд за рубеж были сняты с пяти заявителей по решениям руководителей установивших их организаций.

По итогам рассмотрения обращений граждан одно решение об установлении временных ограничений было признано обоснованным.

В пяти случаях приняты решения о переносе рассмотрения обращений заявителей на следующее заседание Комиссии, намеченное на январь 2021 г.