Приветствие Министра иностранных дел России С.В.Лаврова организаторам и участникам Марафона дружбы, приуроченного к 95-летию Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС)

Сердечно приветствую организаторов и участников «Марафона дружбы».

За почти вековую историю Ассоциация прочно зарекомендовала себя в качестве эффективного инструмента народной дипломатии. Менялись эпохи и названия, при этом ее деятельность неизменно содействовала плодотворному диалогу широкой общественности нашей страны и иностранных государств.

Радует, что, опираясь на накопленный опыт, сегодня РАМС многое делает для продвижения позитивной повестки дня в межгосударственных делах. На постоянной основе проводятся многочисленные мероприятия, конференции, круглые столы, ориентированные на развитие международного гуманитарного сотрудничества, взаимообогащение различных культур.

Убежден: приуроченный к 95-летию Ассоциации Марафон дружбы пройдет в конструктивном, объединительном ключе, станет запоминающимся событием в насыщенной жизни РАМС и, разумеется, внесет вклад в упрочение доверия и взаимопонимания между народами.

Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ