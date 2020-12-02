О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., а также отдельные вопросы региональной и международной повестки дня.