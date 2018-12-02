О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Д.Меконненом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 декабря по инициативе эфиопской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии (ФДРЭ) Демеке Меконненом.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по комплексу вопросов российско-эфиопского сотрудничества в различных областях, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия, наращивание культурных и гуманитарных связей.

Демеке Меконнен информировал С.В.Лаврова о развитии ситуации в Эфиопии и мерах правительства по восстановлению конституционного порядка в регионе Тыграй. Подтверждена неизменная приверженность Российской Федерации принципам уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности ФДРЭ. Выражена надежда, что усилия руководства Эфиопии по деэскалации внутреннего конфликта обеспечат поэтапную стабилизацию обстановки в стране.