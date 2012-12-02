О встрече в формате видеоконференции заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Г.фон Гайром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

2 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу в формате видеоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Г.фон Гайром.

В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам контроля над вооружениями и нераспространению ОМУ, в частности, перспективам Договора СНВ-3.