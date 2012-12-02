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2.12.2012:54

О встрече в формате видеоконференции заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Г.фон Гайром

2106-02-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

2 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу в формате видеоконференции с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в России Г.фон Гайром.

В ходе беседы основное внимание было уделено вопросам контроля над вооружениями и нераспространению ОМУ, в частности, перспективам Договора СНВ-3.

 

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