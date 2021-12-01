О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Ф.Бустильо Бонассо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Ф.Бустильо Бонассо, находившимся в Москве с рабочим визитом.

В дружественной атмосфере было обсуждено состояние комплекса двусторонних отношений, подтверждена нацеленность на углубление политического диалога, выполнение практических договоренностей в сфере торгово-экономического сотрудничества.

Министры рассмотрели вопросы расширения и совершенствования договорно-правовой базы, договорились содействовать ускорению процесса согласования ряда двусторонних документов. Уругвайской стороной переданы подписанные с ее стороны экземпляры Соглашения о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Палатой торговли и услуг Уругвая.

В ходе конструктивного обмена мнениями по международным делам особое внимание было уделено взаимодействию двух стран на ведущих многосторонних площадках. Министры с удовлетворением отметили близость подходов России и Уругвая к ключевым проблемам современности.