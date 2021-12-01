Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Ф.Бустильо Бонассо, Москва, 1 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Переговоры с Министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Ф.Бустильо Бонассо прошли в доверительной атмосфере, они были содержательными. Наш коллега прибыл в Москву в качестве главы внешнеполитического ведомства Уругвая с одним из своих первых рабочих визитов после вступления в должность в июле с.г. Пользуясь случаем, хотел пожелать ему успехов на этом ответственном посту на благо своей страны и всего латиноамериканского региона.

Удовлетворены тем, что отношения между нашими государствами продолжают динамично развиваться даже в условиях глобальной пандемии, которая внесла свои коррективы в двустороннюю и многостороннюю повестку дня. Рассмотрели перспективы дальнейшего развития взаимодействия, опираясь на опыт давних дружеских связей, оформленных в качестве дипломатических отношений 163 года назад. Эта дата будет отмечаться 10 декабря с.г.

Говорили о важности укрепления межведомственного сотрудничества в самых разных областях. Особую роль отводим российско-уругвайской смешанной комиссии содействия торгово-экономическому сотрудничеству. Рассмотрели ход осуществления инвестиций в уругвайскую экономику, промышленность, транспортную сферу, фармацевтику и энергетику по линии целого ряда российских компаний. Обсудили планы по развитию этой перспективной формы взаимодействия.

Высоко оценили солидную договорно-правовую базу. За последнее время были подписаны соглашения между министерствами обороны, аппаратами советов безопасности, в области спорта. Отметили практически завершенную работу над рядом других документов: соглашением о системе преференций между Уругваем и ЕАЭС; в области защиты патентов; между правоохранительными органами (в борьбе с организованной преступностью); в сфере интеллектуальной собственности. В рамках созданной Комиссии функционирует соответствующая Рабочая группа по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Подчеркнули заинтересованность в развитии культурных и гуманитарных связей, которым был придан существенный импульс подписанием в 2011 г. Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Восточной Республики Уругвай об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан Российской Федерации и граждан Восточной Республики Уругвай. Ф.Бустильо Бонассо долгое время работал в туристической области, поэтому у нас есть не только общая заинтересованность, но и его профессиональные знания о том, как продвигать соответствующие направления. Университет Республики Уругвай, где преподается русский язык, имеет тесные связи с рядом российских вузов. Ценим поддержку этих программ и проектов со стороны наших партнеров. В Уругвае большая и активная русская диаспора – потомки выходцев еще из Российской Империи и из Российской Федерации. Они вносят свой вклад в укрепление уругвайской государственности, способствуют развитию экономики. Заинтересованы в том, чтобы это связующее звено играло важную роль в укреплении контактов между людьми.

Считаю, что переговоры по двусторонней повестке дня показали значительный потенциал наращивания партнерства в разных областях. Буквально на днях было принято решение о назначении нового Посла России в Уругвае. Вскоре такое же решение будет принято о новом После Уругвая в России. Руководители посольств в соответствующих столицах синхронно приступят к своей работе. Убеждены, что им будет чем заняться с пользой для наших отношений.

Обменялись мнениями о международных проблемах, констатировали близость подходов в стремлении укреплять международное право, центральную роль ООН на основе уважения ее Устава. Выступаем за урегулирование всех проблем политико-дипломатическими средствами без односторонних санкций, ультиматумов и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Говорили о региональном взаимодействии в Латинской Америке и Карибском бассейне. Приветствуем усилия Уругвая по продвижению интеграционных процессов на латиноамериканском континенте, в том числе в качестве председателя МЕРКОСУР во второй половине 2020 г. Обменялись мнениями о том, как можно налаживать сотрудничество между региональными объединениями в нашем регионе и в Латинской Америке, в которых участвуют Россия и Уругвай.

Считаю, что переговоры были крайне своевременными и полезными. Искренне признателен своему коллеге за этот доверительный и конкретный, ориентированный в будущее разговор.

Вопрос (обоим министрам): Мы знаем, что в Уругвае эпидемиологическая ситуация с коронавирусом несколько осложнилась. Означает ли Ваш визит в Россию возможность сотрудничества для получения доступа к вакцине «Спутник V»? Планируете ли Вы проводить переговоры с Россией для получения этой вакцины?

6 декабря пройдут парламентские выборы в Венесуэле в сложной обстановке. Страна находится под санкциями США. Отправит ли Государственная Дума Российской Федерации своих наблюдателей в Венесуэлу для контроля за парламентскими выборами?

С.В.Лавров (отвечает после Ф. Ф.Бустильо Бонассо): Хотел бы два слова сказать по первому вопросу. Сегодня обменялись статистическими данными. У нас нет ощущения, что в Уругвае сложная ситуация с COVID-19. Как раз цифры весьма низкие и говорят о том, что меры, принимаемые правительством Уругвая для профилактики этого заболевания, дают результаты: меньше 6 тыс. случаев заражения этой инфекцией за все время пандемии.

Говорили также о том, какие исследования идут в связи с созданием вакцин. Проинформировали о двух уже зарегистрированных в России вакцинах и о том, что третья на подходе. Рассказали, как другие страны Латинской Америки ведут переговоры по поводу «Спутник V» – Аргентина, Бразилия, Мексика, Перу. Наши уругвайские друзья знают, как эта вакцина выглядит, какие есть возможности по ее применению. Как сказал Министр иностранных дел Уругвая Ф.Бустильо Бонассо, решение будет приниматься на основе сопоставления характеристик имеющихся «на столе» предложений.

Что касается выборов в Венесуэле. Вы сказали, что там сложная ситуация. Думаю, что она не сложнее, а гораздо проще, чем во многих странах, которые себя представляют как развитые демократии. При подготовке (несколько месяцев назад я посетил Венесуэлу и встречался в т.ч. с представителями оппозиции), венесуэльское руководство максимально открыто продвигало идею общенационального диалога, приглашая к участию в нем все оппозиционные силы. Мне кажется, выборы будут состязательными, хорошо организованными. Очень надеюсь, что те, кто из-за рубежа наблюдают за происходящим в Венесуэле, будут руководствоваться объективными результатами, а не пытаться подогнать оценки состоявшегося голосования под свои внешнеполитические и геополитические пристрастия.

Российская Федерация направляет группу наблюдателей для мониторинга этих выборов. Уверен, что там будут наблюдатели из других стран. Их участие позволит представить объективную картину мировому сообществу.