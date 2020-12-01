Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Восточной Республики Уругвай Ф.Бустильо Бонассо, Москва, 1 декабря 2020 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве и провести переговоры в классическом очном формате. В эти времена такое нечасто удается сделать. Тем ценнее то, что мы с Вами смогли это организовать.

У нас очень давние и добрые отношения дружбы, сотрудничества. Сегодня рассчитываем посмотреть, как реализовывать накопленный потенциал в современных условиях.

Делается немало. Довольны тем, как развивается сотрудничество, но потенциал, возможности наших стран гораздо больше. Надеюсь, Ваш визит поможет их раскрыть полностью.

В современных условиях важно помимо двусторонней повестки дня обменяться мнениями о положении дел на мировой арене, тем более что процессы, происходящие в мире, в международных организациях, различных регионах не настраивают на позитивный лад. Нам очень важно услышать оценки того, как в Южной Америке планируют преодолевать возникающие сложности и взаимодействовать в многосторонних структурах.

Добро пожаловать. Надеюсь на полезные переговоры.