Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с подрывом автомобиля Посольства России в Кабуле

1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса Посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию.

По предварительной оценке, объектом тератаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан.

Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА.

Роспосольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства.