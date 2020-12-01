Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с проведением видеоконференции членов СБ ООН по «формуле Арриа» по односторонним принудительным мерам

Высоко оцениваем итоги прошедшей 25 ноября с.г. в формате видеоконференции встречи членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвященной проблеме односторонних принудительных мер. Большинство участников с обеспокоенностью отмечали, что односторонние рестрикции, идущие вразрез с принципами международного права и Уставом ООН, ломают международные механизмы сотрудничества, оказывают пагубное влияние на экономическую ситуацию, подрывают право государств на устойчивое развитие, тормозят гуманитарное содействие.

Представители государств, «увлекающихся» такими мерами ради осуществления собственных геополитических целей, не смогли убедить в «точечном» характере вводимых ими санкций и работоспособности так называемых «гуманитарных изъятий». В развивающихся странах, особенно переживающих вооруженные конфликты, хорошо знают, что санкции бьют по всем отраслям народного хозяйства. От них страдает все население. В условиях пандемии коронавирусной инфекции их эффект приобретает масштаб чрезвычайного бедствия.

Считаем весьма важным, что на площадках ООН разворачивается все более острая дискуссия по данной проблеме, выдвигаются многочисленные конструктивные инициативы, привлекающие широкий круг единомышленников.

Отмечаем в этой связи важность мандата специального докладчика ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека. Многое сделал на этом посту И.Джазаири. «Эстафету» успешно подхватила Е.Ф.Довгань. Наработки этой структуры без прикрас демонстрируют реальные последствия односторонних санкций для простых людей.

Россия последовательно выступает за исключение практики не основанных на международном праве односторонних принудительных мер, в том числе вводимых в дополнение к мерам, принятым Советом Безопасности ООН. Настойчиво продвигаем такое видение в контактах с зарубежными партнерами, представителями Секретариата ООН. Ставим эту проблематику в число наших приоритетов во всемирной Организации. Напоминаем о выдвинутой Президентом Российской Федерации В.В.Путиным инициативе по созданию на время пандемии свободных от торговых войн и санкций «зеленых коридоров» для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Призываем заинтересованные страны и учреждения системы ООН создать условия для ее совместной реализации.