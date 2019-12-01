Об итогах заседания СМИД ОДКБ

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 декабря под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Министры обменялись мнениями по актуальным проблемам безопасности и повышения эффективности деятельности ОДКБ, практическим аспектам укрепления взаимодействия государств-членов в формате Организации и на международной арене, по сотрудничеству ОДКБ и ООН, в том числе в рамках миротворческой деятельности под эгидой ООН.

С.В.Лавров проинформировал коллег об итогах российского председательства в Организации в 2019-2020 гг., представил российские оценки состояния и перспектив развития международной и региональной обстановки и ее влияния на стабильность на пространстве ОДКБ.

Одобрен ряд документов и политических заявлений, которые будут представлены на утверждение главам государств-членов ОДКБ в ходе предстоящей 2 декабря с.г. сессии Совета коллективной безопасности Организации, в том числе проекты Декларации Совета коллективной безопасности и Заявления о формировании справедливого и устойчивого мироустройства.

На уровне министров иностранных дел государств-членов ОДКБ приняты совместные заявления «По случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны», а также «О положении в Афганистане».

Министр иностранных дел Республики Таджикистан С.Мухриддин представил приоритетные направления деятельности Организации в период председательства Таджикистана в ОДКБ (в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря с.г. председательство по ротации переходит от России к Таджикистану).

Очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ планируется в мае 2021 года в Душанбе.