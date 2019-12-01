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1.12.2019:54

Совместное заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о положении в Афганистане

2099-01-12-2020

 

1 декабря 2020 года

 

Государства – члены ОДКБ выражают глубокую озабоченность сохраняющейся напряженностью военно-политической обстановки в Афганистане, высоким уровнем террористической активности в стране, приводящей к гибели мирных граждан.

Государства – члены ОДКБ приветствуют соглашение между США и Движением талибов, подписанное 29 февраля 2020 г. в Дохе (Катар), как важный этап в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и выступают за его полную реализацию.

Государства – члены ОДКБ приветствуют шаги Правительства ИРА и Движения талибов, направленные на укрепление доверия и снижение уровня насилия, включая обмен пленными и временное прекращение огня, и призывают противоборствующие афганские стороны к скорейшему началу прямых инклюзивных переговоров для установления долгосрочного мира в стране.

Государства – члены ОДКБ высказывают особую обеспокоенность в связи с сохраняющейся активностью «Исламского государства» (ИГИЛ) и других международных террористических группировок в Афганистане, укреплением позиций ИГИЛ в северных и северо-восточных районах ИРА в непосредственной близости к границам государств – членов ОДКБ.

Государства – члены ОДКБ подтверждают глубокую обеспокоенность продолжающимся масштабным наркопроизводством и наркотрафиком в Афганистане и призывают Правительство Исламской Республики Афганистан и все мировое сообщество к более активным действиям по борьбе с афганской наркоугрозой.

 

Министр иностранных дел

Республики Армения

Министр иностранных дел

Кыргызской Республики

Министр иностранных дел

Республики Беларусь

Министр иностранных дел

Российской Федерации

Министр иностранных дел

Республики Казахстан

Министр иностранных дел

 Республики Таджикистан

 

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