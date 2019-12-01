Совместное заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности о положении в Афганистане

1 декабря 2020 года

Государства – члены ОДКБ выражают глубокую озабоченность сохраняющейся напряженностью военно-политической обстановки в Афганистане, высоким уровнем террористической активности в стране, приводящей к гибели мирных граждан.

Государства – члены ОДКБ приветствуют соглашение между США и Движением талибов, подписанное 29 февраля 2020 г. в Дохе (Катар), как важный этап в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и выступают за его полную реализацию.

Государства – члены ОДКБ приветствуют шаги Правительства ИРА и Движения талибов, направленные на укрепление доверия и снижение уровня насилия, включая обмен пленными и временное прекращение огня, и призывают противоборствующие афганские стороны к скорейшему началу прямых инклюзивных переговоров для установления долгосрочного мира в стране.

Государства – члены ОДКБ высказывают особую обеспокоенность в связи с сохраняющейся активностью «Исламского государства» (ИГИЛ) и других международных террористических группировок в Афганистане, укреплением позиций ИГИЛ в северных и северо-восточных районах ИРА в непосредственной близости к границам государств – членов ОДКБ.

Государства – члены ОДКБ подтверждают глубокую обеспокоенность продолжающимся масштабным наркопроизводством и наркотрафиком в Афганистане и призывают Правительство Исламской Республики Афганистан и все мировое сообщество к более активным действиям по борьбе с афганской наркоугрозой.