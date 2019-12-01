Совместное заявление министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны

1 декабря 2020 года

В этом году отмечается 75-летие окончания самой кровопролитной в истории человечества войны, которая затронула большую часть населения земного шара.

Наш священный долг – сохранить память о великом подвиге наших соотечественников, ценой своих жизней и огромных лишений разгромивших врага и освободивших народы Европы и других стран мира от нацистского порабощения.

Свидетельством признания Победы 1945 года в качестве общей ценности для человечества является принятие 5 ноября 2020 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Семьдесят пятая годовщина окончания Второй мировой войны», соавторами которой являются наши страны.

Победа во Второй мировой войне имела ключевое значение для современной системы международных отношений, а решения Нюрнбергского трибунала юридически закрепили Победу цивилизованного мира над национал-социализмом.

С сожалением отмечаем, что в последние годы участились попытки искажения истории и предания забвению уроков той войны. Полагаем, что мировое сообщество должно всемерно препятствовать любым проявлениям неофашизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, а также радикального национализма.

Решительно осуждаем любые усилия отдельных политических сил по переписыванию истории и искажению итогов Второй мировой войны. Выражаем глубокую обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации.

Считаем неприемлемой целенаправленную «войну» с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей.

Попытки переписать историю чреваты повторением трагических ошибок прошлого. В этой связи призываем поддержать вносимую ежегодно на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Подчеркиваем необходимость активизации усилий по недопущению преступлений против человечности, распространения идеологии ненависти и экстремизма, дискриминации на этнической, расовой или религиозной почве, других бесчеловечных деяний.

Сохранение для нынешних и будущих поколений исторической правды об освобождении мира от нацистской человеконенавистнической идеологии, поддержание традиций и духа союзнических отношений – наш священный долг перед поколением Победителей.