Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, Москва, 1 декабря 2020 года

Добрый день.

Провели заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия в этом году председательствует в Организации. Завтра состоится саммит ОДКБ – заседание Совета коллективной безопасности на уровне глав государств. На нем будет подведен итог нашего руководства в данной организации.

Работали в условиях ограничений, вызванных пандемией. Использование специальной защищенной связи государств ОДКБ позволило откровенно и доверительно обменяться по всем ключевым вопросам международной и региональной политики, обсудить ситуацию в различных кризисных регионах, особенно вблизи зоны ответственности ОДКБ. Говорили о стратегической стабильности, об угрозах, создаваемых линией США на полный слом всех договоров в этой сфере. Обсуждали задачи по борьбе с терроризмом и другими новыми вызовами и угрозами на общем геополитическом пространстве.

Подвели итоги российского председательства в русле задач, выдвинутых Президентом России В.В.Путиным год назад в Бишкеке, когда мы принимали эстафету председательства. Все отметили интенсивную, активную работу российской стороны по продвижению союзничества по укреплению конкретных направлений сотрудничества в рамках ОДКБ.

Высказались за продолжение усилий по расширению международных связей ОДКБ. Подробно рассмотрели задачи по развитию сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Содружеством независимых государств (СНГ). Готовится специальный документ.

Говорили о новых вызовах и угрозах. Одобрили для представления главам государств Антинаркотическую стратегию государств-членов ОДКБ на период 2021-2025 гг. Сюда же примыкает заявление по Афганистану. Приняли его на уровне министров. Особое внимание уделено пресечению угроз терроризма, наркобизнеса, продолжающих проявляться на территории Афганистана и напрямую подвергающих угрозам южный фланг СНГ, прежде всего Центральную Азию.

По линии военно-политического сотрудничества на рассмотрение глав государств выносится план развития военного взаимодействия до 2025 года, а также проекты соглашений о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении коллективных сил ОДКБ.

Много внимания уделили задачам повышения способности противостоять угрозам в сфере биологической безопасности. Есть целый ряд предложений, которые продолжают обсуждаться. Уверен, что в скором времени сформируем специальный механизм в рамках ОДКБ, который будет рассматривать эти угрозы и вырабатывать конкретные рекомендации о путях их купирования.

Нынешний год – 75-летие окончания Второй мировой войны, год Победы в Великой Отечественной войне. Подробно рассмотрели задачи, реализуемые нашими странами на международной арене, по недопущению каких-либо попыток пересмотреть итоги той войны, фальсифицировать историю, продвигать новые формы экстремизма, неонацизма, дискриминации по этническому, конфессиональному признаку. На этот счет принято совместное заявление министров иностранных дел ОДКБ.

Отдельной крупной темой российского председательства было укрепление и продвижение миротворческого потенциала ОДКБ и развитие сотрудничества с ООН по проведению операций по поддержанию мира и по участию в них миротворцев ОДКБ.

По видеосвязи к нам обратился заместитель Генерального Секретаря ООН по миротворческим операциям Ж-П.Лакруа. Одобрили проект протокола к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ, нацеленный на формирование правовых условий для участия миротворцев ОДКБ в операциях по поддержанию мира ООН.

Довольны результатами работы. Председательство в ОДКБ вслед за Россией переходит к Таджикистану. Министр иностранных дел Таджикистана С.Мухриддин подробно изложил приоритеты своей страны на этом посту, которые получили одобрение остальных участников заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Вопрос: Обсуждалось ли сегодня задействование в перспективе миротворческого потенциала ОДКБ в Нагорном Карабахе?

С.В.Лавров: Касались темы Нагорного Карабаха наряду с другими ситуациями, требующими внимания. Подробно рассказали о том, какие меры предпринимает Российская Федерация по выполнению Заявления руководителей Азербайджана, Армении и России от 9 ноября с.г.

Российские миротворцы развернуты с обоюдного согласия Президента Азербайджана И.Г.Алиева и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна. Каких-либо иных идей не высказывается.

Вопрос: После прекращения боевых действий наибольшую остроту приобрел вопрос обмена пленными и телами погибших. Родственники армянских военнослужащих в отчаянии. Помимо соответствующих армянских госструктур они даже обратились в Посольство России с просьбой ускорить процесс. Но подвижек пока нет. Какова обозримая временная перспектива осуществления этого процесса? В каком формате он будет происходить? Будут обменивать всех на всех или иначе? Есть ли какие-то факторы, влияющие на затягивание процесса?

С.В.Лавров: Вопрос об обмене удерживаемыми лицами и телами погибших отражен в совместном Заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября с.г. Понимаем, что эта проблема напрямую касается армянской и азербайджанской сторон. В соответствии с договоренностью от 9 ноября стороны призвали Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовать максимально беспроблемному, быстрому, эффективному решению этого вопроса. Россия активно поддерживает такой настрой.

Когда миротворцы были развернуты в Нагорном Карабахе, одной из главных, неотложных задач как раз и был обмен военнопленными и телами погибших. Вопрос регулярно ставится Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном в ходе его телефонных контактов с Президентом России В.В.Путиным, которых за последние дни и недели было немало. Заинтересованы, чтобы как можно скорее решить гуманитарную проблему. Для этого уже предпринят целый ряд конкретных действий.

Отмечу момент, на который обращаем особое внимание. Чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами, необходимо провести инвентаризацию положения дел в этой области. Военачальники с обеих сторон должны иметь точные списки пропавших без вести лиц, чтобы можно было предметно и конкретно этим заниматься.

Миротворцы уделяли этим проблемам повышенное внимание в ситуации, когда ключевой международный институт – МККК – эвакуировал своих сотрудников из Нагорного Карабаха. То, что наши миротворцы на первом этапе подставили плечо сторонам, было очень важно в практическом плане.

Учитывая рельеф местности и то, как развивались военные действия, трудно было заниматься этими вопросами сразу по их прекращении, тем более в отсутствие четких списков тех, кто считается пропавшими без вести. Но за последнее время Международный комитет Красного Креста, как мы и договаривались с его Президентом П.Маурером (он был в Москве 17 ноября с.г.), уже вернул своих сотрудников в Нагорный Карабах. МККК планирует увеличить до 400 человек свое присутствие в регионе, в том числе в Ереване, Баку и в самом Карабахе. Также планируется значительно повысить запросы МККК на финансирование деятельности – до 45 млн швейцарских франков.

Будем надеяться, что с подключением специалистов из этой профильной международной структуры дело пойдет быстрее. Наши миротворцы в меру своих возможностей будут оказывать содействие.

Трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса. Мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые, надеюсь, сейчас будут решаться быстрее, это факт.

Вопрос: Новый избранный Президент Республики Молдова М.Санду активно выступает за вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья. С чем связана настолько активная, настойчивая позиция? Не приведет ли это к обострению еще одного конфликта на постсоветском пространстве?

С.В.Лавров: Трудно судить о мотивах, стоящих за неоднократными заявлениями избранного Президента Молдовы М.Санду. Слышим ее концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о желании сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Думаю, что отношения с любой страной предполагают учет взаимных интересов и договоренностей, достигнутых прежде.

Российские миротворцы, как и молдавские и украинские, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы «5+2», одобренными ОБСЕ. Они решают задачи поддержания стабильности в этом регионе. Принципиально важно, чтобы там не произошло нового всплеска кровавых столкновений. Именно российские миротворцы в свое время остановили горячую фазу приднестровского конфликта. С тех пор они обеспечивали его сохранение пусть в замороженном, но не смертельно опасном состоянии с точки зрения гибели людей и тех рисков, которые всегда несут боевые действия.

Есть также Оперативная группа российских войск, охраняющая склады боеприпасов в Колбасне. Эти хранилища находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за ними чревато серьезными инцидентами. Напомню, в 2003 г., когда процесс приднестровского урегулирования сдвинулся с мертвой точки, вывоз боеприпасов осуществлялся довольно эффективно и быстрыми темпами. Примерно половина была вывезена с территории Приднестровья и утилизирована. Но после того, как Кишинев прекратил выполнение договоренностей об урегулировании, приднестровская сторона категорически отказалась от возобновления процесса вывоза боеприпасов. Поэтому они находятся на этих складах. Министр обороны России С.К.Шойгу заявлял, что мы готовы утилизировать эти опасные предметы, находящиеся далеко не в лучшем состоянии. Для этого необходимо сотрудничество сторон и, прежде всего, добрая воля Кишинева и Тирасполя.

Трудно судить, что конкретно имела в виду избранный Президент М.Санду, когда заявляла о необходимости вывода российских миротворцев. Но то, что это едва ли поможет урегулированию и, мы сможем принять такое достаточно безответственное требование, – это факт.

Вопрос: Обсуждался ли вопрос усиления внешнего давления на страны ОДКБ и, в частности, на Беларусь? Представители белорусской оппозиции, которые сейчас находятся в Польше, Литве угрожают Республике Беларусь отключением от системы «Свифт». 5 лет назад Евросоюз грозил этим же России. Насколько реальна эта угроза? Почему «Свифт» становится предметом шантажа?

С.В.Лавров: Говоря о призывах, которые белорусские политические мигранты выдвигают из Вильнюса, Варшавы, других западных столиц, путешествуя по Европе, выступая в различных структурах ЕС, вызывают много вопросов. Они нацелены не на продвижение диалога, а на выдвижение ультиматумов. Их уже было немало, включая требования к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов нарушить присягу, уйти «в подполье», перейти на сторону радикальной оппозиции – это все вызывает большую обеспокоенность, потому что нацелено на раскручивание конфликта, а не на перевод его в политическое русло, в русло диалога, к чему, как мы слышали неоднократно, руководство Белоруссии готово. Есть инициатива о конституционной реформе, всебелорусском народном собрании. Недавно в Минске обсуждали это с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко и с Министром иностранных дел В.В.Макеем. Активно поддерживаем настрой на организацию максимально широкого национального диалога, в ходе которого все основные группы белорусского общества смогут внести свой вклад в преодоление нынешней ситуации и в нормализацию обстановки.

Система «Свифт» – это одна из тем, по которым те, кто хотел не дать ситуации выровняться, хотел ее обострения, продолжают выдвигать ультиматумы и угрозы. Эту систему создали американцы и их союзники. Она обслуживает финансовые потоки, необходимые для обеспечения нормального товарообмена, торговли услугами, инвестиции и практически все другие аспекты экономической жизни.

Вывод очень простой: необходимо разрабатывать собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость стран от Запада, тем более что он многократно доказал свою ненадежность как партнера. Полагаться на многосторонние инструменты, целиком находящиеся под контролем западных структур, уже не вполне надежно.

Разговоры о переходе на собственные системы расчетов идут не только в теории, но и переходят в практическую плоскость в Российской Федерации и в Евразийском экономическом союзе. В рамках Шанхайской организации сотрудничества буквально на днях состоялась встреча председателей правительств. Эта тема актуальная, и мы обязательно будем добиваться ее воплощения в жизнь, независимо от того, как решится вопрос с системой «Свифт», и какие очередные шаги примут западные коллеги.