О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с первым заместителем Государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее С.Биганом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 декабря по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и первого заместителя Государственного секретаря, спецпредставителя США по Корее С.Бигана.

Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона.