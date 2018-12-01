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1.12.2018:11
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с первым заместителем Государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее С.Биганом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
1 декабря по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и первого заместителя Государственного секретаря, спецпредставителя США по Корее С.Бигана.
Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона.