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1.12.2018:11

О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова с первым заместителем Государственного секретаря, спецпредставителем США по Корее С.Биганом

2096-01-12-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

1 декабря по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и первого заместителя Государственного секретаря, спецпредставителя США по Корее С.Бигана.

Обсуждались текущая ситуация вокруг Корейского полуострова и перспективы комплексного урегулирования проблем субрегиона.

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