Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с высказываниями Генерального секретаря НАТО о перспективах Договора о СНВ

Обратили внимание на высказывания Генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга в ходе пресс-конференции 30 ноября в связи со встречей министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая проходит 1-2 декабря. Генсекретарь, в частности, отметил, что на этой встрече предполагается обсудить подходы к сохранению режима контроля над вооружениями, «включая ограничения на ядерные боезаряды с учетом истечения в феврале следующего года срока действия Договора о СНВ».

Можно было бы только приветствовать, что в альянсе решили, наконец, озаботиться ситуацией в сфере контроля над вооружениями, которая неуклонно деградирует в результате последовательного разрушения США договоров и соглашений в данной сфере. Однако не может не вызывать недоумения, что Генсек НАТО говорит о прекращении действия ДСНВ как о чем-то уже вполне предопределенном, хотя абсолютное большинство стран-членов НАТО, если верить заявлениям их представителей, поддерживает продление этого соглашения. Поэтому хотелось бы понять, откуда у Й.Столтенберга такая уверенность в отсутствии у ДСНВ жизненных перспектив?

Россия многократно высказывалась за безусловное продление ДСНВ в том виде, как он был подписан. Соответствующее предложение было официально передано другой стороне Договора – США – еще в декабре прошлого года и с тех пор неоднократно подтверждалось. Вполне очевидно, что пролонгация предполагает сохранение всех предусмотренных ДСНВ ограничений как в части стратегических носителей, так и ядерных боезарядов.

Не менее важно, что продление ДСНВ позволило бы выиграть время для комплексных российско-американских переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. В рамках диалога с США Россия представила конкретные соображения на этот счет. Так что мяч на стороне Вашингтона.

Принимая во внимание изложенное, руководству Секретариата альянса, видимо, было бы более уместно обратиться к американцам и призвать их все же заняться продлением ДСНВ и конструктивной работой по укреплению стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Кроме того, хотели бы напомнить членам НАТО и Генсекретарю этой организации о предложениях России по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о РСМД, которые предполагают взаимные проверяемые моратории на размещение на европейской земле ракет средней и меньшей дальности. Речь идет о практических мерах, которые напрямую способствовали бы урегулированию озабоченностей в этой сфере, имеющихся как у России, так и у государств НАТО. Как представляется, предметное рассмотрение российских предложений позволило бы существенно повысить практическую отдачу от проходящей министерской встречи НАТО в плане повышения уровня безопасности и стабильности в Евроатлантическом регионе.

В любом случае этими вопросами заняться было бы полезнее, чем в стилистике абсурда рассуждать о том, что Россия наращивает свой военный потенциал «вокруг» НАТО.