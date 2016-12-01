О встрече первого заместителя Министра иностранных дел России В.Г.Титова с политическим директором Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 декабря первый заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г.Титов принял политического директора Министерства иностранных дел Ирландии С.Хайленд, которая находилась в Москве для проведения консультаций с директорами профильных департаментов российского внешнеполитического ведомства по двусторонней и международной проблематике.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы российско-ирландских отношений, акцентировано наличие обоюдной заинтересованности в поддержании регулярного межмидовского диалога. Стороны подтвердили настрой на укрепление связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметили существенный прогресс, достигнутый в последние годы в двустороннем межпарламентском взаимодействии.

В контексте предстоящей работы Ирландии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период 2021-2022 гг. затронут ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте и урегулирования острых региональных конфликтов.