Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, Москва, 1 декабря 2020 года

Уважаемые коллеги,

Рад приветствовать Вас на заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Наша встреча является завершающим этапом подготовки сессии Совета коллективной безопасности, которая состоится завтра, 2 декабря, в формате видеоконференции. Ранее состоялось заседание коллег − министров обороны государств ОДКБ. На нем согласован целый ряд документов, определяющих перспективы развития взаимодействия в военной области, включая основной документ – План развития военного сотрудничества до 2025 г.

Предлагаем рассмотреть состояние дел по содержательному наполнению саммита, обменяться мнениями о ситуации в области международной и региональной безопасности, обсудить первоочередные задачи по дальнейшему углублению и развитию всестороннего сотрудничества.

Результаты, которых добилась ОДКБ, стали возможными благодаря равноправному взаимодействию всех государств-членов в соответствии с принципами и задачами, заложенными в Договоре и Уставе Организации.

Реализуется Стратегия коллективной безопасности на период до 2025 г. Это программный документ, определяющий главные векторы развития ОДКБ.

Предприняты серьёзные шаги по совершенствованию слаженности действий и повышению готовности коллективных сил ОДКБ к выполнению самых разных задач. Определены конкретные меры противодействия террористической и экстремистской идеологии.

ОДКБ могла бы нарастить свои возможности в решении этих задач, развивая взаимодействие с Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Антитеррористическим центром Содружества Независимых Государств (СНГ).

Расширение вызовов и угроз, которые носят трансграничный характер, требует от ОДКБ способности гибко адаптироваться к новым условиям.

В Организации отлаживаются механизмы кризисного реагирования. На их совершенствовании было сосредоточено российское председательство. Центр кризисного реагирования ОДКБ активно задействовался в связи с пандемией, ограничившей возможности прямых контактов.

Выступаем за расширение спектра возможностей Коллективных сил, включая их применение при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнение гуманитарных задач. Будем работать над путями дальнейшей активизации сотрудничества государств-членов ОДКБ в области военной медицины, выработке подлинно союзнических подходов к обеспечению биологической безопасности.

Большое внимание уделяем координации действий на международной арене. С удовлетворением отмечаем успешные примеры совместных усилий наших стран в Организации Объединенных Наций (ООН), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и других международных форумах.

Текущий год знаменуется празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне. Сегодня проходит специальное торжественное заседание Генеральной Ассамблеи ООН по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны. Планируем принять заявление министров иностранных дел государств-членов ОДКБ в связи с этой знаменательной датой. Признателен всем коллегам за вклад в работу над этим важным документом.

В ноябре с.г. на форуме «Уроки Нюрнберга» Президент Российской Федерации В.В.Путин особо подчеркивал важность наследия Нюрнбергского трибунала для отстаивания исторической памяти, аргументированного противодействия попыткам ревизии итогов Второй мировой войны, героизации нацистских преступников.

Хочу сказать еще об одном важном начинании, одобренном главами наших государств. Имею в виду начавшуюся работу по определению круга кандидатов на получение статусов наблюдателя и партнера ОДКБ. Желающие есть. Убежден, продвижение по этому пути будет укреплять дееспособность Организации и ее международный престиж.

К саммиту подготовлен комплекс документов в области усиления миротворческого потенциала ОДКБ, в том числе о создании базовой организации по подготовке миротворцев, включении в состав Миротворческих сил ОДКБ военного мобильного госпиталя, а также создании правовых условий для участия коллективных миротворческих сил в операциях под эгидой ООН.

Хотел выразить признательность всем партнерам за содействие в организации фотовыставки, посвященной вкладу стран ОДКБ в международную миротворческую деятельность.

Рассчитываем на дальнейшую активную работу всех союзников по доведению до международной общественности объективной информации о деятельности ОДКБ. На решение этой задачи направлена российская инициатива о проведении «Дней ОДКБ». Первое такое мероприятие – в ограниченном формате из-за ситуации с коронавирусом – состоялось в Москве 7 октября с.г. Надеемся, Таджикистан как следующий председатель в ОДКБ даст развитие этому начинанию.