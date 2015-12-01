О бандитском нападении на северо-востоке Нигерии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 ноября в окрестностях города Майдугури (административный центр штата Борно, северо-восток Нигерии) в результате нападения вооруженной группы неизвестных лиц на фермерские поселения погибло не менее 43 местных жителей, многие получили ранения или были похищены. Не исключается, что данный бесчеловечный акт совершен боевиками террористической группировки «Боко Харам», широко известной своими кровавыми преступлениями в этом районе Нигерии.

Решительно осуждаем варварские акции бандитов, направленные против мирного и безоружного населения. Надеемся, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности.

Поддерживаем усилия руководства Нигерии по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности на всей территории страны.

Выражаем глубокое сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.