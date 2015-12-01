О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации А.Аль-Ахмедом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 декабря член коллегии МИД России, Ректор Дипломатической академии А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации А.Аль-Ахмеда. Состоялась беседа по широкому кругу вопросов международной повестки дня и по двусторонним отношениям.

Особое внимание было уделено положению на Ближнем Востоке, ситуации в Йемене. Собеседники обсудили также итоги состоявшихся президентских выборов в США.

Стороны делали упор на необходимости дальнейшего углубления двусторонних связей, особенно в области энергетики, торгово-экономических отношений.

Посол с интересом выслушал информацию А.В.Яковенко о программах Академии в области устойчивого развития и зеленой экономики в контексте подготовки Саммита ООН по продовольственным системам в 2021 году, а также об организации учебного процесса по подготовке специалистов-международников и повышения квалификации отечественных и иностранных дипломатов.

Саудовскому партнеру было предложено изучить вопрос о стажировке молодых дипломатов Королевства в Дипломатической академии МИД России, а с учетом проявленного Посольством интереса к изучению и совершенствованию дипломатами русского языка представлены планы организации с начала следующего года курсов русского языка в дистанционном формате.