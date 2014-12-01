О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

1 декабря по инициативе итальянской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Л.Ди Майо.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, календарь предстоящих политических контактов, а также обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.

Был рассмотрен ход подготовки предстоящего 3-4 декабря с.г. заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Тиране, в т.ч. в отношении вопроса назначения нового Генсекретаря и глав трех институтов Организации. С российской стороны была подчеркнута готовность присоединиться к «пакетному» решению, включающему приоритетное для России утверждение на пост Верховного комиссара по делам национальных меньшинств выдвинутого Казахстаном К.К.Абдрахманова.