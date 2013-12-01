Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об оценке выборов в Приднестровье

Вопрос: Как Вы оцениваете состоявшиеся 29 ноября с.г. выборы в Верховный Совет седьмого созыва и местные органы власти Приднестровья?

Ответ: Хорошо известно, что данные выборы проводились в регионе, особый статус которого должен быть определен и законодательно закреплен в рамках решения приднестровской проблемы на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. В этом контексте Россия как страна-посредник и гарант будущих договоренностей внимательно отслеживает все политические и социально-экономические процессы как в Молдавии, так и в Приднестровье, соотнося их с параметрами достижения всеобъемлющего и жизнеспособного урегулирования исключительно мирными политическими средствами.

Исходя из сказанного, общая оценка волеизъявления жителей левобережья Днестра при избрании своих представителей важна в плане определения соответствия организации выборного процесса тем нормам, которые приняты в международном сообществе. Речь идет о прозрачности и демократичности процесса, разумеется, с учетом той усложнившейся из-за пандемии COVID-19 ситуации, в которой оказался регион.

По информации СМИ и откликам российских граждан, в том числе парламентариев, посетивших в эти дни регион в личном качестве, выборы прошли на высоком организационном уровне. Проголосовавшие жители многонационального Приднестровья продемонстрировали ответственность за его будущее перед лицом сложных вызовов.

Избранному Верховному Совету предстоит теперь активно подключиться к решению насущных проблем региона, в числе которых важное место занимает участие в поисках выхода из того тупика, в котором продолжает находиться урегулирование приднестровской проблемы.