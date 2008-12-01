Письменное интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова международному информационному агентству «Казинформ», Москва, 1 декабря 2020 года

Вопрос: Сергей Викторович, как Вы знаете, 1 декабря в Казахстане отмечается День Первого Президента Республики Казахстан. Какие, на Ваш взгляд, особенности выделяют казахстанский опыт строительства независимого государства?

С.В.Лавров: История современного Казахстана неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева.

В чем залог достижений Нурсултана Абишевича? Мне думается, в его «генетической» нацеленности на созидание. Используя богатый политический опыт, мудрую прозорливость, он сплотил граждан Казахстана, предложив им объединительную, устремленную в будущее повестку. Ему удалось добиться впечатляющих успехов в строительстве эффективных институтов власти, сохранить внутриполитическую стабильность, укрепить межнациональное и межконфессиональное согласие, обеспечить рост благосостояния и качества жизни людей. Ряд миролюбивых, а также ориентированных на защиту окружающей среды инициатив Н.А.Назарбаева снискали Казахстану высокий авторитет на международной арене.

Особенно ценен вклад Первого Президента в развитие отношений союзничества и стратегического партнёрства с Россией. Именно им инициирована разработка Договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года, предусматривающего, кстати, согласованную внешнюю политику. Мы совместно работаем над обеспечением региональной безопасности, вносим вклад в поддержание стабильности в Евразии в целом.

Н.А.Назарбаев – один из архитекторов экономического сближения государств на постсоветском пространстве. Венцом, как известно, стал запуск с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза.

При этом Нурсултан Абишевич не останавливается на достигнутом. В качестве Почетного председателя ЕАЭС он продолжает кропотливо трудиться над совершенствованием механизмов евразийской интеграции, ее сопряжением с другими интеграционными начинаниями.

Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Нурсултану Абишевичу здоровья, благополучия, долгих лет активной деятельности.

Вопрос: В ходе общеполитической дискуссии на 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент К-Ж.К.Токаев выдвинул инициативу создания Международного агентства по биологической безопасности и Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН, в том числе на территории Казахстана. Как Вы считаете, готово ли мировое сообщество к формированию новой, более мощной глобальной системы здравоохранения в предложенном Казахстаном формате?

С.В.Лавров: Обратили внимание на предложение Президента Казахстана относительно учреждения подотчётного СБ ООН Международного агентства по биологической безопасности, которое будет базироваться на Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. В ближайшее время рассчитываем получить от казахстанских партнеров информацию о содержательном наполнении данной инициативы, включая предполагаемые параметры и процедуры функционирования.

Безусловно, пандемия коронавируса продемонстрировала уязвимость всего мира. Сформирован общественный запрос на усиление международной координации и взаимодействия в санитарно-эпидемиологической сфере. Он нашел отражение в ряде документов ООН, включая резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Такая работа уже начата: в мае в ходе

73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения страны-члены ВОЗ консенсусом приняли резолюцию о проведении независимой оценки мер реагирования на пандемию.

Ожидаем результатов этой экспертной оценки. Считаем важным укреплять существующие механизмы, в первую очередь ВОЗ и следовать ее Международным медико-санитарным правилам. Готовы к партнерскому взаимодействию с Казахстаном и на этом направлении.

Вопрос: Какое влияние может оказать победа кандидата от Демократической партии Дж.Байдена на президентских выборах в США (учитывая предшествующие предвыборные заявления) на формат отношений Вашингтона с постсоветскими странами, в частности, Россией и Казахстаном? Отразится ли приход новой администрации на состоянии безопасности в Европе и Азии? Станет ли это вызовом для региональных интересов Москвы и Нур-Султана, прежде всего, в Центральной Азии, Каспийском регионе и Афганистане?

С.В.Лавров: Исходим из того, что обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно. Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий. Прогнозы сами по себе, и тем более на данном этапе, не очень благодатная идея. Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Дж.Байдена, можно предположить, что внешняя политика США, в случае его победы, будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Б.Обама.

Как заявил Президент В.В.Путин, «мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой Администрацией». Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнет, наконец, считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений.

Вопрос: Каким видит Москва дальнейшее развитие двусторонних интеграционных процессов, в т.ч. взаимодействия Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ и ШОС? Какие задачи видятся Вам приоритетными для решения в ближайшее время?

С.В.Лавров: Как известно, идея создания Евразийского экономического союза принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан Н.А.Назарбаеву, который озвучил ее еще в 1994 году в ходе своей лекции в МГУ им. М.В.Ломоносова. С тех пор Нур-Султан является одним из локомотивов интеграционных процессов в Евразии, придерживаясь в своей политике таких принципов, как добровольность, равенство, уважение суверенитета, учет интересов каждой страны Союза, которые мы полностью разделяем.

Россия и Казахстан активно взаимодействуют в деле интеграционного строительства, прежде всего в интересах достижения главной цели Союза – обеспечения четырех свобод: беспрепятственного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Основные усилия наших стран в этом контексте сосредоточены на устранении барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке. Отдельные спорные вопросы решаются в конструктивном ключе, путем достижения взаимоприемлемых договоренностей.

Главной площадкой для такой работы служит Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза, в рамках которого выстроено прагматичное сотрудничество на основе принципов равноправия и взаимного уважения.

На повестке дня – принятие и последующая реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (Стратегии). Конкретизируя положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС от 6 декабря 2018 года, Стратегия включает более 300 мероприятий, касающихся таможенного взаимодействия, цифровой политики, кооперационных проектов, информационных систем, внешнеторговой деятельности, научно-инновационного развития. В этой связи рассчитываем на казахстанских друзей, к которым в следующем году перейдет председательство в органах ЕАЭС.

У России и Казахстана, как и у других союзников, общие интересы в рамках Организации Договора о коллективной безопасности – обеспечить мир и стабильность на всем ее пространстве.

В ОДКБ мы координируем и объединяем усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими вызовами и угрозами. Признательны казахстанским коллегам за их инициативы, нацеленные на формирование и развитие Коллективных сил Организации, системы реагирования на кризисные ситуации. Продолжим совместную работу по наращиванию миротворческого потенциала. Мы едины в важности согласования общих подходов к ключевым проблемам современности.

Россия председательствует в ОДКБ в текущем году. Мы ощущаем всестороннюю поддержку Казахстаном российских приоритетов, как это подразумевает союзнический характер наших отношений.

В 2018 году в казахстанской столице лидеры стран Организации условились взять курс на расширение ее связей с заинтересованными государствами и международными структурами, подписав пакет документов об учреждении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ. Как и наши коллеги в Нур-Султане, считаем важной задачу расширения такого «круга друзей».

Энергично взаимодействуем с Казахстаном во всех приоритетных областях деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Первостепенное внимание уделяем вопросам упрочения безопасности, экономической кооперации и гуманитарных связей. Итоги ноябрьского саммита подтвердили, что наши страны нацелены на дальнейшее укрепление потенциала ШОС, наращивание продуктивного сотрудничества по различным направлениям ее работы.

Уверен, что принятые на ноябрьском саммите Организации План действий на 2021-2025 годы по реализации Стратегии развития до 2025 года, Концепция сотрудничества государств-членов по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, Комплексный план совместных мер государств-членов по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона, а также запуск Форума глав регионов откроют дополнительные возможности для углубления нашего дружеского партнерства.

Одним из важнейших направлений совместной деятельности представляется построение в Большой Евразии единого, широкого и открытого пространства безопасности и взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества. Сегодня все большее число наших партнеров поддерживает инициативу Президента В.В.Путина по формированию Большого Евразийского партнерства с участием членов Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных стран и многосторонних объединений. Это, в частности, зафиксировано в основополагающих документах ЕАЭС, а также в принятой несколько дней назад Московской декларации Совета глав государств-членов ШОС.

Убеждены, что наращивание такого сотрудничества на принципах равноправия, взаимного уважения и учета национальных интересов будет способствовать обеспечению стабильности, укреплению взаимосвязанности и стимулированию устойчивого экономического роста. А это как раз то, в чем остро нуждаются и Россия, и Казахстан, и другие наши партнеры по региону.

Вопрос: Последствия распространения коронавирусной инфекции стали новым вызовом для всего мирового сообщества. Казахстан и Россия имеют самую протяженную границу, страны находятся в едином экономическом пространстве, и обмен пассажиропотоками был одним из самых важных элементов взаимодействия. Однако сегодня между Казахстаном и Россией совершаются лишь два авиарейса в неделю. В сентябре этого года на встрече с казахстанским коллегой М.Б.Тлеуберди Вы упоминали о возможности решения вопроса въезда казахстанских студентов, обучающихся в России. На сегодня казахстанская сторона готова к учащению взаимных перелетов. Скажите, на какой стадии находится решение этого вопроса, и рассматривается ли Москвой открытие сухопутных участков на границе?

С.В.Лавров: Прежде всего, хотел бы отметить, что стратегическая задача взаимодействия Российской Федерации и Республики Казахстан в образовательной сфере – всемерное поощрение развития прямых связей между образовательными и научными организациями, интенсификация обменов преподавателями и студентами, создание благоприятных условий в области подготовки высококвалифицированных кадров.

В прошлом учебном году в российских вузах обучалось почти 74 тысячи граждан вашей страны, из которых свыше 30 тысяч – за счет средств российского бюджета. При этом более 9 тыс. абитуриентов из Казахстана ежегодно успешно поступают на бюджетные места. Это наглядно свидетельствует о востребованности российского образования.

Что касается вопроса об увеличении взаимных перелетов, то данная тематика сейчас предметно обсуждается с казахстанскими коллегами. При этом полагаем пока преждевременным искусственно форсировать полную отмену ограничений. Кроме того, следует иметь в виду, что с учетом непростой эпидемиологической ситуации Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подготовило специальные программы дистанционного образования с тем, чтобы все студенты – как российские, так и зарубежные – могли продолжать обучение. Создание безопасных условий для слушателей вузов – наш безусловный приоритет.