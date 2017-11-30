Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с убийством иранского ученого М.Фахризаде

Решительно осуждаем убийство 27 ноября с.г. в Иране ученого М.Фахризаде. Выражаем серьезную озабоченность в связи с провокационным характером этого террористического акта, явно нацеленного на дестабилизацию обстановки и нагнетание конфликтного потенциала в регионе. Кто бы ни стоял за убийством и ни пытался использовать его в своих политических интересах должен понести за это ответственность.

Неизменный приоритет Российской Федерации – стабильность и безопасность в регионе Ближнего Востока и в зоне Персидского залива. На его реализацию нацелены наши усилия и инициативы в рамках Организации Объединенных Наций, на других международных площадках и в двусторонних отношениях с государствами региона. Призываем все стороны воздерживаться от шагов, способных повлечь эскалацию напряженности.