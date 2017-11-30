Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Российскую Федерацию Министра иностранных дел Уругвая Ф.Бустильо Бонассо

1 декабря состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Уругвая Ф.Бустильо Бонассо.

Отношения между Москвой и Монтевидео характеризует позитивная динамика. Ведется активный политический диалог, в том числе на высшем уровне. Так, в феврале 2017 года состоялся первый в истории современной России визит в нашу страну уругвайского лидера – в Москве побывал тогдашний президент Уругвая Т.Васкес. Видим, что произошедшая в начале текущего года смена правительства (к власти пришла правоцентристская администрация во главе с Л.Лакалье Поу) не повлияла на стремление Монтевидео к дальнейшему укреплению отношений с Россией.

Поддерживаются регулярный межпарламентский диалог, межмидовские контакты, взаимодействие по линии других профильных ведомств, включая Минобороны, МВД, Минпромторг, Минздрав, Минцифры, Минтруда, Росрыболовство.

В ходе переговоров планируется обсудить вопросы дальнейшего развития всего комплекса связей между Россией и Уругваем, укрепления политического диалога, наращивания двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения взаимодействия в международных и региональных делах.

Отношения между Россией и Уругваем отличает высокий уровень политического взаимопонимания, характеризующийся близостью позиций по многим вопросам международной повестки дня. Две страны объединяет общее стремление к строительству справедливого демократического многостороннего миропорядка, уважению Устава ООН, разрешению международных проблем политико-дипломатическими средствами на основе принципов международного права, без использования односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

С.В.Лавров и Ф.Бустильо рассмотрят актуальные вопросы глобальной повестки дня, включая совместные действия по укреплению центральной, координирующей роли ООН в мировых делах, многосторонней дипломатии, верховенства международного права, взаимодействия в борьбе с новыми вызовами и угрозами. Предполагается обсудить возможности наращивания российско-уругвайского сотрудничества на международных площадках.

Видим в данном визите важный шаг на пути реализации нашего курса на развитие многоплановых отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Нацелены на более тесные контакты с Уругваем в рамках взаимодействия России с ведущими интеграционными объединениями Латинской Америки (прежде всего, СЕЛАК и МЕРКОСУР).

Уругвай – традиционный торгово-экономический партнер России в латиноамериканском регионе (двусторонний товарооборот в 2019 г. – 202,2 млн долларов США). В январе-августе 2020 г. объем взаимной торговли составил 109,2 млн долл. США. Монтевидео не поддерживает введенные западными странами антироссийские экономические санкции.

С 2014 г. действует механизм Межправительственной Российско-Уругвайской смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей – МПК (очередное заседание состоялось в июне 2018 г. в Москве). Председателем Российской части Комиссии является руководитель Россельхознадзора С.А.Данкверт, уругвайской – заместитель Министра иностранных дел Уругвая К.Аче Батлье.

Важным направлением российско-уругвайских отношений является культурно-гуманитарное сотрудничество.

С 2014 г. в г. Монтевидео действует российско-уругвайская НПО «Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк», её учредитель – заместитель директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам С.Б.Брилёв.

С сентября 2018 г. в ведущем вузе страны – Университете Республики – под патронажем российского посольства начато преподавание русского языка. Ежегодно Уругваю предоставляются госстипендии на обучение в российских вузах.

В апреле 2019 г. в дар Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М.И.Рудомино уругвайской стороной передано более 500 произведений уругвайских писателей.

В январе-феврале 2020 г. Монтевидео посетили: российское океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», а также учебные парусные судна «Крузенштерн» и «Седов», совершавшие трансатлантический переход в рамках экспедиции Росрыболовства «Паруса мира» и под эгидой «Русского географического общества» в честь 200-летия открытия российскими мореплавателями Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

10 сентября 2020 г. в Монтевидео состоялось торжественное открытие бюста Ю.А.Гагарина работы скульптора А.Д.Леонова, переданного в дар городу международным фондом «Диалог культур – Единый мир».

Выходцы из России внесли существенный вклад в развитие экономики Уругвая, прежде всего, его сельского хозяйства. Важно, что в этой латиноамериканской стране людям с русскими корнями созданы условия для сохранения своих традиций и ценностей. Примеры тому – существующий в Уругвае на протяжении более ста лет г. Сан-Хавьер (основан в 1913 г.) — единственный в Южном полушарии город с преобладающим населением русского происхождения, а также два поселения русских староверов.

Признательны уругвайским властям за внимательное отношение к их нуждам.