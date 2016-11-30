О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Председателем Комитета по обороне, внутренней и внешней политике Федерального национального совета ОАЭ, Президентом Международного центра борьбы с насильственным экстремизмом «Хедая» А.Ан-Нуэйми

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

30 ноября в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Председателем Комитета по обороне, внутренней и внешней политике Федерального национального совета ОАЭ, Президентом Международного центра борьбы с насильственным экстремизмом «Хедая» Али Ан-Нуэйми, находящимся в Москве с рабочей поездкой.

В ходе беседы, в которой принял участие Посол ОАЭ в России Мухаммед Аль-Джабер, были обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития российско-эмиратских отношений, имеющих характер стратегического партнерства. При этом был подтвержден настрой Москвы и Абу-Даби на расширение многоплановых двусторонних связей, в том числе в контексте коллективного противодействия терроризму и радикальной идеологии, а также усилий по содействию политическому урегулированию сохраняющихся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки конфликтов и кризисов.