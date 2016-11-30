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30.11.2016:17

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданова с Послом Федеративной Республики Германия в Москве Г. фон Гайром

2083-30-11-2020

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

30 ноября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации М.Л.Богданов провел онлайн-встречу с Послом Федеративной Республики Германия в Москве Гезой фон Гайром по его просьбе.

В ходе беседы основное внимание было уделено складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с упором на задачи скорейшего урегулирования кризисов и конфликтов в Сирии, Ливии и Ливане, а также в зоне Персидского залива.

 

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